頭がとても良く、言葉を覚えておしゃべりすることで知られるヨウム。中でも「ヒトちゃん」の“賢さ”が今、大きな注目を集めています。

Instagramに動画を投稿したのは、「ゆふ いんこ(@yufu05280621)」さん。映っていたのは、AIアシスタント「アレクサ」を使いこなすかのような愛鳥ヒトちゃんの姿でした。

毎日ヒトちゃんとアレクサバトルしてるけど、ヒトちゃん賢くなる一方

声が小さいとアレクサ反応しないことまで分かってる!!

真似でやってる!? たまたまアレクサが動いたとかではないよね💦

(@yufu05280621より引用)

動画では、ヒトちゃんが飼い主さんの声色そっくりに「アレクサ、電気つけて」とひと言。すると部屋の電気がパッと灯ります。

飼い主さんが音楽を止め、電気を消すと、ヒトちゃんは「アレクサ、電気つけて」と再度挑戦。

しかし今度は声が小さかったのか、アレクサは反応せず。

するとヒトちゃん、なんと自分で声量を上げて「アレクサ、電気つけて」と言い直します。

結果は大成功。再び電気が点灯しました。

ただ真似しているだけではなく、反応がなかった理由を考えて声の大きさを調整しているようにしか見えません。すっ、すごい……!!

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数120万回以上、2.1万件のいいねを記録(2月24日時点)。「何回見ても笑える ヒトちゃんの頭良すぎですね 私よりお利口さんです(笑)」「ママと同じ言い方なのが可愛すぎます」「ウチのアレクサも反応しました」「理解してるってことでしょうね! 賢い! 賢すぎる」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

今回は投稿主のゆふ いんこさんに、撮影時の様子などについて改めてお聞きしてみました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

朝起きたヒトちゃんが電気をつけたがって、アレクサに“電気つけて”と言ったのですが、声が小さくて無視されてしまいました。そこで自分で声を大きくして言い直し、電気をつけていました。

ただの真似ではなく、理解して操作しているのだと実感しました。

── アレクサについてですが、ヒトちゃんは他にどのような操作をしていますか?

「音楽をかける、止める」「天気予報を聞く」「テレビをつける、消す」「ロボット掃除機を動かして掃除する」「アレクサを鬼にする」などをしています。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

飼い主のことが大好きで、いつも飼い主を観察しながら言葉を学習しています。気に入った言葉は一度で覚えてしまい、アレクサに話しかけています。

体は大きいのにビビりで、イカつい顔なのにどこか抜けているところが可愛いです。

アレクサは、飼い主とのコミュニケーションツールにもなっています。日常で覚えた言葉を通して、アレクサ越しにミュニケーションを取っています。

電気をつけるだけでなく、さまざまな操作を覚え、日々レベルアップしているヒトちゃん。今後の成長も楽しみですね♪