バンダイスピリッツは、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2から「S.H.Figuarts ウソップ（A Netflix Series: ONE PIECE）」(9,900円)を2026年9月より一般店頭にて発売する。2026年3月3日より予約受付中。

2026年9月発売「S.H.Figuarts ウソップ（A Netflix Series: ONE PIECE）」(9,900円)

「S.H.Figuarts ウソップ（A Netflix Series: ONE PIECE）」は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2に登場する、勇敢な海の戦士に憧れ、麦わらの一味の狙撃手を担う「ウソップ」をアクションフィギュアシリーズS.H.Figuartsで立体化したアイテム。

躍動感のあるポージングが楽しめる可動機構や、劇中さながらの衣装造形と、「魂のデジタル彩色」によるリアルな表情再現により、実写版の『ワンピース』の世界観を楽しむことができる。

同シリーズの「チョッパー」（別売り）用の交換用表情パーツも付属。「嬉しくねーぞ！」と照れた表情が再現できる。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左右各2種

交換用表情パーツ

パチンコ

ボーナスパーツ

「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー（A Netflix Series: ONE PIECE）」（別売り）用交換用表情パーツ

『ONE PIECE』とは

尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』は、1997年に『週刊少年ジャンプ』で連載開始した少年漫画。海賊王を目指す少年モンキー・D・ルフィと仲間たちの冒険を描く。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース）」を巡る壮大な物語で、友情、夢、正義をテーマに世界中で愛される。累計発行部数は5億部を超え、ギネス世界記録にも認定された史上最も売れた漫画シリーズの一つ。

(C)Eiichiro Oda/SHUEISHA (C)Netflix/Tomorrow