バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』と「NBA」のコラボレーションアイテムとして「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -NEW YORK KNICKS ver.-」(9,900円)を2026年10月に発売する。3月3日より予約受付を開始した。

家電量販店、玩具店・ホビーショップ、スポーツショップ、 プレミアムバンダイ（魂ウェブ商店）にて発売予定。なお本商品は、今後国内外において様々な販路での販売や条件を変更しての販売を行う可能性がある。また、日本でのEC販売はプレミアムバンダイのみの取り扱いで、後日予約開始予定。

2026年10月発売S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -NEW YORK KNICKS ver.-」(9,900円)

「S.H.Figuarts ONE PIECE×NBA モンキー・D・ルフィ -NEW YORK KNICKS ver.-」は、バンダイスピリッツのアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」ならではの圧倒的な可動域で、ルフィの多彩なアクションを再現出来るアイテム。豊富な表情パーツやチームロゴが入った専用台座が付属する。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左右各3種

交換用表情パーツ2種

麦わら帽子2個

交換用髪の毛パーツ一式

バスケットボール

専用台座一式

『ONE PIECE』とは

尾田栄一郎による漫画『ONE PIECE』は、1997年に『週刊少年ジャンプ』で連載開始した少年漫画。海賊王を目指す少年モンキー・D・ルフィと仲間たちの冒険を描く。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース）」を巡る壮大な物語で、友情、夢、正義をテーマに世界中で愛される。累計発行部数は5億部を超え、ギネス世界記録にも認定された史上最も売れた漫画シリーズの一つ。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. (C) 2026 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved.