ビデオリサーチは、1月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(25年12月29日～26年2月1日)をまとめた。1位は、12月31日に放送されたNHK総合『第76回NHK紅白歌合戦』で、約38万8千件に上った。

このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。

『第76回NHK紅白歌合戦』では、各アーティストが登場するたびに毎分ポストでの盛り上がりが見られ、 矢沢永吉がサプライズでNHKホールに登場したシーンやSixTONESの登場シーンで、特に大きな盛り上がりが見られた。

2位は、TBSのバラエティ特番『6SixTONES』で、約23万3千件。随所で盛り上がりが見られ、番組の展開に合わせて反応している様子がうかがえる。オープニングの爆発シーンや、叶姉妹が出演したシーン、韓国の市場ロケのシーンなどで、特に毎分ポスト数に盛り上がりが見られた。

3位は、TBS『第67回輝く!日本レコード大賞』で、約21万2千件。番組の最後、Mrs. GREEN APPLEの3年連続での日本レコード大賞が発表されたシーンで大きく盛り上がっており、 祝福する声であふれていた。