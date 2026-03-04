ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、新たに4名のイチナナライバーと2026年3月1日付でプロライバー契約を締結したことを発表した。

プロライバー契約を締結した4名のイチナナライバー

アプリ内コミュニティ活性化の役割

「17LIVE」では、個性豊かなライブコンテンツを作り出し、数多くのファンを魅了するライバーの才能や可能性を見出し、その成長を後押しする制度として「プロライバー制度」を2024年12月に創設。プロライバーは、「17LIVE」における配信実績が一定の基準を満たし、同社による厳正な審査を通過したライバーと年間で契約するシステムとなっている。

そして今回新たに、2025年に1年間にわたって開催していた「ライブ配信グランプリ 2025」の結果およびその後の審査を経て、「くつこ Marimba」「.mike.」「星野アリス」の3名が、プロライバーとして活動することが決定。

さらに、2025年5月より創設した「アンバサダーライバー」としてさまざまなイベントや企画において活動していた「大坪俊樹」も一定の基準を超え審査を通過したため、1名を追加した計4名のイチナナライバーとプロライバー契約を締結することが決定した。

今回契約を締結した4名は今後、プロライバーとして公式配信や特別番組に出演するほか、自身のライブ配信を通じたサービスに関する情報の周知や後進の育成など、アプリ内コミュニティ活性化の役割を担っていく予定だという。

くつこ Marimba プロフィール

2020年3月にコロナ禍がきっかけで17LIVE配信を始める。普段はプロのマリンバ奏者、オオサカ・シオン・ウインドオーケストラ打楽器奏者として、演奏現場で毎日活動中。ライブ配信を通して本物のプロの演奏を届け、音楽と笑いに溢れる配信を提供。直近の17LIVEイベントでは「戦国時代2025 in 名古屋」総合1位、「Christmas Party 2025」総合1位を獲得。プロライバー就任の2026年は、プロとしての演奏活動とライブ配信を結び付けていくことを目標にしている。

.mike. プロフィール

2018年より、ライバーとして活動スタート。しらスタコラボMVやMay J.、松浦航大とのコラボステージ、THREE GONG2国歌独唱、THREE GONG4テーマソング歌唱抜擢、名古屋バンテリンドームにて歌唱等。2026年、プロライバー就任。年齢に関係なく輝ける場所を頂けていることに感謝しながら、諦めないで進んでいく事に意味があると後世に伝えていけるライブ配信者でありたいと考えながら活動中。

星野アリス プロフィール

ライバー歴2年。2021年5月より17LIVEで配信を始める。2022年7月から2024年11月までライブ配信活動を休止し宅地建物取引士の資格を取得。2024年11月ライバーという職業を一生の仕事にしたいと思い復帰。17LIVEの三大RealEvent2025年「シャイニングスターvol.8」にて1位獲得を機に活動範囲を広める。美麗なルックスに加え、底抜けに明るい性格と表裏のない飾らないキャラクターである。日本最大級のTGCへの出演やラウンドガール出演などライバーとしてメディア出演多数。雑誌モデル実績も多数あり。活動はモデルのみでなく自身のオリジナル楽曲も所持しており趣味はボイトレ。アニメ好きであり声優も経験あり。今後はライバーが職業として認められるためにプロライバーとして活動する。

大坪俊樹 プロフィール

日本最高峰の音楽教育機関である東京藝術大学の大学院を修了。プロサクソフォン奏者として全国的に活動中。日本で開催された国際音楽コンクール第1位。地上波メディアへの露出も多く著名人との共演多数。5年前のコロナ禍をキッカケに17LIVEで配信を始め、17LIVE最大級のイベント『超ライブ配信祭 ’23』では部門1位に輝き、昨年開催された全LIVE配信プラットホームのトップを集めたJapan Liver Fes 2025では準優勝を授賞する。