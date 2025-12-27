ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『Chirstmas Party2025』が26日、都内で開催された。

ぺむ pem、くつこ Marimba、りほやん riho

「動悸がします」「会場の熱気に圧倒されました」

『Chirstmas Party2025』では、青と白の世界観を表現した会場に50名のライバーが集結。オープニングのインタビューで、みのり Minoriが「クリスマスはレベルの高い戦い」と話していたように、ハイレベルな戦いが繰り広げられた。

また、「クリスマスコンテスト」は、ちーもん nurseが1位、sappyが2位、はぁchanが3位という結果に。それぞれ、「クリスマスということで緑」(ちーもん nurse)、「勝負カラーの赤」(sappy)、「天使」(はぁchan)というコンセプトの衣装をステージ上で披露した。

そして、3つの「Battle」を勝ち上がり、『Chirstmas Party2025』1位の座をつかみ取ったのは、くつこ Marimba。2位にりほやん riho、3位にぺむ pemが続いた。今回、「17LIVE」リアルイベントのMCを初めて務めた伊藤綾香は熱い戦いを見届け、「動悸がします」「会場の熱気に圧倒されました」と感想を話していた。

そんな『Chirstmas Party2025』を見事制したくつこ Marimbaは、「ライバーさんもリスナーさんも本当にいろんな方が駆けつけてくれて、皆さんのお名前を見ているだけで泣きそうになっていました。関わってくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝のメッセージを送った。