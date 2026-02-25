「たくさんの名前を呼ぶことができてうれしかった」――。

最後まで2位から4位が激しく入れ替わる大接戦のなか、3,182万441ポイントという圧倒的な数字でトップに立ち続けたライバーがいた。リスナーとともに駆け抜けた、熱狂のバレンタイン決戦の行方とは。

『Valentine Party 2026 ～ベイビーのチョコレート工場～』

ライバーたちが華やかな衣装で参加

ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『Valentine Party 2026 ～ベイビーのチョコレート工場～』がこのほど、都内で開催された。

このイベントは、バレンタインをモチーフにした会場で行われ、ライバーたちも華やかな衣装で参加。「もぐもぐチョコクイズ」「ぴったりチョコグラム」「ドキドキチョコトランプ」といった、リスナーも一緒になって楽しめる会場移動型のコンテンツが用意されていた。

MCは三崎智⼦と野⼝菜菜が務め、公式配信を盛り上げた。オープニングで、会場に集まったライバーたちにMC2人がインタビューをしていくと「いろんなコンテンツがあって気になってます。少し緊張してます」というコメントや、ファッションのポイントについては「甘すぎず、でも少し大人っぽくがテーマです」と語るライバーもいた。

オープニング後、「パーティー1」が行われた。それまでもライバーたちはリスナーと会話をしていたが、カウントダウンとともに「パーティー1」が始まると、一気にリスナーとの会話が白熱。「パーティー1」が終了し、集計の結果、1位の星野アリス、2位のき-ぽん、3位のくつこ、そのほか35位までが「パーティー2」に進出した。

リスナーとのコミュニケーションがカギを握る「もぐもぐチョコクイズ」

「パーティー2」が始まるまでのインターバルでは、全員が参加できる「もぐもぐチョコクイズ」が行われた。5問あるうち、3問以上正解するとポイント追加やプライズ抽選権を得られるということで、ライバーたちは真剣に取り組んでいた。

最初の3問はチョコレートに関する知識問題で、ライバーはリスナーと相談しながら回答。箱の中に入っているチョコの数を当てる問題や、5問目には3つのチョコを食べてみてカカオの含有量を当てるといった問題が出題された。

バレンタイン衣装をステージでお披露目

パーティー2は「バレンタインコンテスト」と同時にスタート。上位3名は、ステージ上で公式配信を通じて衣装をお披露目できる権利を獲得する。そして、5分間で行われた「バレンタインコンテスト」の結果、ちーもんがギフト603個を獲得し1位、2位ははぁ_chan、3位はめめこという順位になった。

ちーもんは真っ赤なドレスを身にまとい、ステージに登壇。「最初にバレンタインイベントに出たのは20歳くらいで、かわいい系の衣装だったんですよ。今は24歳になったので、大人っぽい感じにしようと思って赤色のタイトなドレスにしました」と、衣装選びの理由を語った。

ぴったり700gを当てられるか!? 「ぴったりチョコグラム」に挑戦

「パーティー2」後のインターバルでは、これまでの結果で上位20名のライバーが2人1組になり、厚さ2センチもある板チョコをハンマーで割って、700gちょうどの量を目指すという「ぴったりチョコグラム」に挑戦した。

白いエプロンを着用した20名のライバーが会場に集まり、「ぴったりチョコグラム」が始まると、一斉にハンマーで板チョコを割っていくという豪快なパフォーマンスが繰り広げられた。加減して叩き始めた一同だったが、割れないチョコに業を煮やし、思い切り砕くライバーなどもいた。

「ぴったりチョコグラム」のランキングは、1位が691.5gの星野、2位は732gのCUTMAN、3位は663gのsappyという結果になった。1位の星野は深夜3時までチョコを計る練習をしていたそうで、その練習の成果が結果につながった。

圧倒的なポイント差で星野アリスが1位に輝く

その後、「パーティー3」が行われ、デッドヒートの末に「ラストパーティー」に進出する上位10名が決定。「ラストパーティー」では10名のライバーがステージ上で配信を行った。

大差をつけてトップを走る星野に対して、2位から4位は最後まで接戦が繰り広げられ、何度か順位の入れ替わりを経て「ラストパーティー」は終了。1位は3,182万441ポイントの星野、2位は1,230万6,225ポイントでオンライン参加のAOI_RR、3位は1,128万5,593ポイントのあかり、という結果になった。

表彰式には、会場参加の星野とあかりが登壇。優勝コメントとして、星野は「バレンタイン1位ありがとうございます。みなさんのたくさんの名前を呼ぶことができてうれしかったです。リスナーさんがリアルイベントを盛り上げようと言ってくれたことが、このイベントを選んだきっかけでした」と、リスナーへの感謝と喜びの気持ちを語った。

こうして、1月15日からオンラインで実施されてきた『Valentine Party 2026 ～ベイビーのチョコレート工場～』は、ライバーとリスナーが一体となった熱戦の末、幕を閉じた。