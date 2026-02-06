ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント「ライブ配信グランプリ2025 表彰式」が1月26日に開催された。ライブ配信業界では初となる“年間総合アワード”で、女性初のプロライバー・き-ぽんが堂々の1位に。7年以上積み重ねてきた挑戦の先に手にしたのは、年間グランプリの称号と賞金1000万円だった。

き-ぽん「この経験ができたこと自体が大きな財産」

『ライブ配信グランプリ 2025』は、ライブ配信業界では初となる、年間を通して獲得した総合得点から豪華プライズを獲得できるアワード。2025年(1月1日〜12月26日)に「17LIVE」で行われる全てのイベントを対象とし、各イベントで上位入賞へ得点を加算し、年間での得点に応じて表彰、賞金やプライズの授与を行なった。

集合カット =17LIVE提供

年間総合1位の座を見事つかみ取ったのは、女性初のプロライバーでもあるき-ぽん。7年以上にわたり「17LIVE」の人気ライバーとして活躍し、数多くのイベントで上位入賞している人気・実力ともにアプリを代表するライバーだ。「17LIVE」で屈指の人気イベント「Christmas Party 2023」でトップに輝いたほか、アプリ外においてもタクシーCMへの出演や屋外看板広告への掲載権を獲得し、ライバーの存在や魅力などを発信してきた。

今回の表彰スピーチでは、『ライブ配信グランプリ 2025』を「ライバーとして本気で挑戦できる場」と表現し、「この経験ができたこと自体が大きな財産です」と清々しい表情を浮かべた。

なお、年間グランプリのき-ぽんには、過去最大規模となる1000万円の賞金、記念トロフィーなどが贈呈された。