東京・渋谷を中心にカフェやバー、ライブハウスなどを展開するLD&Kは、2026年3月14日、大阪・北新地にカラオケスナック「The Closet（ザ・クローゼット）大阪北新地」をオープンする。LD&Kが運営する店舗としては全国41店舗目、関西では6店舗目となる。

渋谷発のスナック「The Closet」、大阪・北新地に3号店

LD&Kは、飲食店の運営に加え、音楽制作やアーティストマネジメント、ライブハウス運営などを手がけるエンターテインメント企業。関西ではライブハウス「梅田シャングリラ」や「TH-R HALL（大阪・吹田）」、カフェレストラン「Café BOHEMIA 心斎橋」なども展開している。

The Closet 渋谷1号店

今回オープンする「The Closet」は2015年に渋谷・宇田川町で誕生したカラオケスナック。オープンから10年を迎え、現在では“渋谷の夜の社交場”として連日満席になる人気店となっている。2024年8月には福岡・大名に2号店を出店しており、今回の大阪・北新地店が3号店となる。

日替わりママ制のスナック

同店の特徴は、曜日ごとにキャストが交代する「日替わりママ制」。日によって店の雰囲気が変わり、個性豊かなキャストが来店客を迎えるスタイルとなっている。

また、ボトルキープが可能で、ボトル注文時の割材（氷・水・炭酸など）やカラオケは無料。席での喫煙も可能とするなど、スナック文化を気軽に楽しめる環境を用意する。

渋谷や福岡で人気を集めた“隠れ家”スナックが、大阪・北新地という関西屈指の歓楽街で新たな拠点を構えることになる。

内装イメージ (写真_The Closet 福岡大名)

店舗概要

The Closet 大阪北新地

住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-10 キャノンプラザビル3F

営業時間：20:00～翌4:00

定休日：日曜

TEL：06-4300-6810