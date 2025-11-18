音楽制作や飲食店運営などを手がけるLD&Kは、2025年12月10日（水）、渋谷・円山町に新たなDJ Bar＆Club「UTOPIA / DYSTOPIA」をオープンする。渋谷エリアで20店舗目、全国では40店舗目の展開となる。

赤と闇、異なる世界観が共存する2フロア構成

新店舗は、地下1階が深紅の照明とアートで包まれたバー空間「UTOPIA」、地下2階がDJサウンドと光に没入できるクラブフロア「DYSTOPIA」という二層構造。

選りすぐりのDJが夜ごとにプレイし、視覚・聴覚・空間の演出によって五感を刺激するナイト体験を提供する。ダンサーによるパフォーマンスも予定されており、夜ごとに異なる非日常が演出される。

LD&Kは、渋谷道玄坂で話題となっている「道玄坂教会」など、音楽とカルチャーが融合した空間づくりで支持を広げている。新店舗も、感度の高い大人や若者が集う渋谷の新たなナイトスポットとして注目される。

道玄坂教会

店舗情報

店名：「UTOPIA / DYSTOPIA」

住所：東京都渋谷区円山町4-6 B1F/B2F

TEL：03-6427-8999

営業時間（2026年1月中旬までの暫定）

・B1F：20:00～24:00 DJ／24:00～05:00 BAR営業

・B2F：20:00～24:00 DJ／24:00 CLOSE