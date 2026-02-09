代々木公園の夜を舞台に、音楽・グルメ・カルチャーが交差するナイトイベント「東京ナイトマーケット」が、2026年も開催される。東京ナイトマーケット実行委員会は、2026年5月・7月・10月の年3回、代々木公園ケヤキ並木（東京都渋谷区）にて同イベントを実施すると発表した。入場は無料。

「東京ナイトマーケット」は、2023年10月の初開催以降、回を重ねるごとに規模を拡大。2024年は年2回、2025年には初夏のスピンオフイベントも加わり、累計来場者数は60万人を突破している。2026年は「春・夏・秋」のフルシーズン開催となり、東京の夜を代表するカルチャーイベントとして定着しつつある。

本イベントの大きな特徴は「22時まで開催」される点。仕事終わりに立ち寄れる気軽さや、ディナー後の“もうひと遊び”ができる場として、幅広い層から支持を集めている。

グルメから音楽まで、夜の公園を満たす多彩なコンテンツ

会場には、有名店の人気メニューから異国情緒あふれるエキゾチックな料理まで、多彩な飲食ブースが並ぶ。ジャンルレスなライブミュージックや、渋谷のクラブ店舗によるDJプレイ、大道芸人のストリートパフォーマンスなど、会場全体がエンターテイメント空間となるのも魅力だ。22時以降には、DJ参加のクラブ店舗によるアフターパーティの開催も予定されている。

また、過去の開催では古着屋、アジア雑貨、縁日、ジャグアタトゥー、体験型アートなども登場。訪れるたびに新しい発見がある“大人の遊び場”としての側面も評価されている。

5月開催分の出店者募集を開始

2026年5月開催分については、出店店舗の募集を本日より開始。公式サイトおよび出店フォームから応募できる。渋谷の夜を彩るカルチャーイベントとして進化を続ける「東京ナイトマーケット」。2026年も、音楽・食・人の交流が生み出す特別な夜の体験が期待される。

イベント概要、開催スケジュール

イベント名：東京ナイトマーケット

開催予定日程：

2026年5月20日（水）～5月24日（日）

2026年7月1日（水）～7月5日（日）

※スピンオフイベント「星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット」

2026年10月21日（水）～10月25日（日）

入場料：無料

主催：東京ナイトマーケット実行委員会 / エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン・en

企画制作：エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン・en