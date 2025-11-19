音楽とカフェ文化を発信してきたLD&Kは、「宇田川カフェ」をはじめとした同社系列店舗にて、自家焙煎コーヒーを使用した“本気のエスプレッソマティーニ”の提供を開始した。

宇田川カフェ

エスプレッソマティーニ

自家焙煎豆 × バーの魅力

渋谷「cafe BOHEMIA」で長年人気を集めてきたエスプレッソマティーニを、より多くの人に楽しんでもらうために展開を拡大。

cafe BOHEMIA

使われるのは、深い苦味と香ばしさが特徴のオリジナル「宇田川ブレンド」。オーナー自らが厳選した豆を「cafe BOHEMIA」店舗内で焙煎している。店舗備え付けのエスプレッソマシンで一杯ずつ抽出した濃厚なエスプレッソを、ウォッカと合わせた“大人のコーヒーカクテル”。夜カフェ文化を切り開いた同ブランドならではの一杯に仕上がっている。

エスプレッソマティーニ

「昼はスイーツ、夜はカクテル」

同系列では、10月より下北沢propagandaと喫茶メトロで展開している“エッグコーヒー”も人気上昇中。昼はスイーツ、夜はアルコールと、シーンに応じた「コーヒー体験」を広げている。

商品情報

エスプレッソマティーニ：1,320円（税込）

※一部店舗で価格が異なる場合あり

提供予定店舗

宇田川カフェ、Cafe BOHEMIA、桜丘カフェ、道玄坂カフェ、宇田川カフェsuite、下北沢propaganda、Cafe BOHEMIA 心斎橋（大阪）、KARIYUSHI COFFEE AND BEER STAND（沖縄）

関連商品

大人のシェイク：1,300円（税込） （BISTRO神南限定／バニラアイスと合わせたアレンジ版）