LD&Kは、同社が運営する宇田川カフェ系列の「喫茶メトロ」（渋谷）および「下北沢propaganda」にて、ベトナム・ハノイ発祥のスイーツドリンク「エッグコーヒー」を本日より提供開始すると発表した。

エッグコーヒー

70年以上愛される伝統の味

エッグコーヒーは、1946年に牛乳不足の時代にハノイのカフェで誕生したとされる。卵黄と砂糖を泡立てて作るクリーム状のフォームを濃いコーヒーに重ねる独自のスタイルは、カフェ ジャン（CAFE GIANG）を中心に70年以上地元の名物として親しまれてきた。濃厚でクリーミーな味わいはまるでティラミスのようで、華やかな見た目も特徴である。

今回、喫茶メトロと下北沢propagandaでは、深煎りの自家焙煎豆「宇田川ブレンド」のエスプレッソに卵黄2個を使用したエッグフォームを重ね、一杯ずつ丁寧に仕立てる本場スタイルで提供する。

ハイビスカスピーチティーも同時展開

同日からは、宇田川カフェ系列の人気ドリンク「ハイビスカスティーパンチ」を進化させた「ハイビスカスピーチティー」も登場。華やかな酸味とピーチの甘みが融合したフルーティで爽やかな味わいが特徴だ。渋谷の宇田川カフェや桜丘カフェ、大阪のCafe BOHEMIA 心斎橋、沖縄のKARIYUSHI COFFEE AND BEER STANDなど、全国の系列店でも順次提供される。

ハイビスカスピーチティー

商品概要

エッグコーヒー

提供開始日：2025年10月1日（水）

提供店舗：喫茶メトロ（渋谷）、下北沢propaganda

価格：1,100円（税込）

ハイビスカスピーチティー

提供開始日：2025年10月1日（水）

提供店舗：宇田川カフェ、桜丘カフェ、道玄坂カフェ、宇田川カフェ別館、宇田川カフェsuite、喫茶メトロ、下北沢propaganda、Cafe BOHEMIA 心斎橋（大阪）、KARIYUSHI COFFEE AND BEER STAND（沖縄）

価格：935円（税込）※一部店舗では価格が異なる

さらに、宇田川カフェ定番の「宇田川ブレンド」コーヒー豆は公式オンラインショップでも販売されており、自宅でも同店の味を楽しめる、とのこと。