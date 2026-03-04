スターバックス コーヒー ジャパンは3月9日より、全国27店舗の「スターバックス ティー & カフェ」にて春のスプリングシーズン第二弾商品「ストロベリー & ダブル ティー フローズン」(持ち帰り776円 店内利用790円)を販売する。

「ストロベリー & ダブル ティー フローズン」

同商品は、「ピーチ トランクイリティ」と「さくら アリュール」の2種類のティーを使用し、ストロベリー果肉を合わせたティーが主役のフローズンビバレッジ。アイスティーとフローズンがカップの中で溶け合い、香りや口あたりの変化を楽しめる一杯に仕上げたという。

「ピーチ トランクイリティ」は、ピーチの穏やかな甘みとパイナップルの風味に、レモンバーベナやカモミールが香るティー。

「さくら アリュール」は国産緑茶にハイビスカスやパイナップル、マンゴー、バラを合わせたバランスのよい味わいが特長。

2種類の茶葉を一緒に抽出したブレンドティーに、ピーチの甘さとローズの華やかな香りのベース、ストロベリー果肉を合わせたフローズンを重ね、さらにストロベリー果肉をトッピング。フローズンの食感とストロベリーの甘酸っぱさが調和し、春らしい爽やかで華やかな味わいを楽しめるとしている。

「ストロベリー & ダブル ティー フローズン」持ち帰り776円 店内利用790円 Tallサイズのみ

「ストロベリー & ダブル ティー フローズン」の価格は、持ち帰り776円、店内利用790円。Tallサイズのみで、ストロベリー果肉・果汁5%未満。販売期間は3月9日から。販売店舗はスターバックス ティー & カフェ全国27店舗。

「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」持ち帰り707円 店内利用720円 Tallサイズのみ

また、第一弾として販売中の「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」も継続展開する。HotとIcedで提供し、価格は持ち帰り707円、店内利用720円。Tallサイズのみで、レモン果肉・果汁5%未満。はちみつを使用している。販売期間は2月18日から。販売店舗はスターバックス ティー & カフェ全国27店舗。