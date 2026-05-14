ローソンで、ラーメン店「天下一品」の「こってりMAX」を食べられるらしい……そんなウワサを耳にしました。

天下一品(通称天一)は、全国で約200店舗を展開する人気ラーメンチェーン。鶏ガラベースの「こってり」スープが人気で、もはや飲むというよりは「食べる」に近い濃厚さに中毒性を呼ぶおいしさがあります。

筆者もよくお世話になっている天一が、あのローソンとコラボだと? それはぜひ食べてみたいぞ。

ということで、今回は5月12日発売の商品「天下一品監修 こってりMAXラーメン」と「こってりMAXあんかけチャーハン」「こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」をいただきます。

「天下一品監修 こってりMAXラーメン」

まずは、「天下一品監修 こってりMAXラーメン」(745円)からいってみましょうか。スープに鶏と野菜を加えることで、コクとうまみを追求したという一品になっております。 まず目に入ったのが、この赤い器! 天一の丼は、通常内側は白いのですが、「こってりMAX」だけが真っ赤なんですよね。ここを合わせてくるのアツいですねえ。

レンジでチンしてみますと、おおおっ、部屋中に白湯スープの香りがただよいます。いいぞいいぞ。

こってりMAXといえば、「箸が立つ」ともいわれるこの濃厚スープです。麺を持ち上げると麺に絡みついているのが分かりますね。これこれ!

ネギもたっぷりと乗っています

頂いてみますと……うむうむ、非常に再現度が高い。とろとろの白濁スープと、ネギもしっかり味わえますね。実際の「こってりMAX」と比較しながら食べているわけではないので、あくまで記憶なんですけども、麺はちょっと太めで食感が違うかもしれません。ただこのスープの感じは、完全に天一です。

チャーシューも再現度が高くて、ファンも満足いくんじゃないでしょうか。ライスを中に入れて食べたくなりますね。

ライスを注文したくなっちゃうね

「天下一品監修 こってりMAXあんかけチャーハン」

続いては「こってりMAXあんかけチャーハン」です。こってりMAXスープをチャーハンに絡めたという、なんとも贅沢な一品です。

具材にはゴロゴロとチャーシューが入っていたり、カニカマ的なものが入っていたりしてゴージャス感がありますね～。

食べてみますと……おおっ、しょっぱみ強めのガツンと系チャーハンです! ゴロゴロチャーシューとカニカマ、特製のからし味噌がアクセントになっています。

カニカマがちょっとした贅沢に

ゴロゴロとしたチャーシューが入った濃厚なあんかけ部分

よく混ぜて食べると味が均一になりますが、スープがついているところ、いないところで食べ分けても、味変になっていいかもしれません。ガツンとしょっぱいのが好きという人は好きだと思います。

ガツンとした味わいのチャーハン部分

「天下一品監修 こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」

最後は「こってりスープ仕立ての炒飯おにぎり」いきましょう。こってりスープを使用した炒飯おにぎりで、こちらもニンニクと唐辛子が隠し味になっているとのこと。ネギやチャーシュー、卵そぼろ、ネギなどが入っているようですね。香りを嗅ぐと……うーん、チャーハンの良い香りがします。

食べてみますと……うわーこれはチャーハンです。表現するならば、しっとり系チャーハンをぎゅっと握っておにぎりにした、とでいいましょうか。味わいも思ったより濃すぎずなのがいい感じです。

お米の一粒一粒にしっかりと味が染み込んでいるとわかる

チャーハンとしての完成度も高いと思うので、これ1個食べるだけでもかなり“天一気分”が味わえると思います。

ちなみにおにぎりはもうひとつ、「こってりスープ仕立ての辛味噌チャーシューマヨネーズおにぎり」という名前からして背徳感がすごそうなメニューも用意されているので、「もっとガッツリいきたいんだ!」という場合は、そちらを買ってもいいかもしれません。

天一好きならぜひ食べるべし

ということで、天下一品監修のローソンメニューをいくつか食べてみました。「天一大好き!」であればぜひ食べてみることをおすすめしたいですし、「行ったことないけど興味はある」という場合でもけっこう気に入ると思いますよ～。