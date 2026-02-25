スターバックス コーヒー ジャパンは、初のひなまつり商品となる「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」を2月27日から発売する。全世代でひなまつりを楽しんでほしいという想いを込め、子どもや高齢者も手に取りやすいショートサイズで展開するという。

スタバ「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」持ち帰り638円 店内650円

おいり風3色あられ×白桃×桜のフラペチーノ

「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」は、ひなまつりを祝う菓子として親しまれているおいり風3色あられをトッピングした一杯。桃、橙、緑のやさしい色合いのあられは、オリジナル開発の“ふわサク”食感に仕上げた。ほんのり甘く軽やかな口あたりで、華やかな見た目を演出する。

カップの底にはミルクプリンと白桃ジュレを重ね、ボディにはとろっとした白桃の味わいをベースに、やさしい甘さのサクラソースを合わせた。飲み進めるごとに白桃のまろやかさと立体的な桜の風味が重なり、春らしい味わいが楽しめるとしている。

価格は持ち帰り638円、店内650円。販売は全国のスターバックス店舗 一部店舗を除く。なくなり次第終了。

バスクチーズケーキが新登場

あわせて「アールグレイ バスクチーズケーキ」も新登場する。香り豊かなアールグレイの茶葉を使用したバスクチーズケーキで、なめらかなアールグレイバスクチーズ生地の下に大麦入りビスケット生地を合わせた。ザクっとした食感と香ばしさが、チーズのコクと紅茶の香りを引き立てるという。

価格は持ち帰り510円、店内520円。販売は2月27日から。

「アールグレイ バスクチーズケーキ」持ち帰り510円 店内520円

スターバックス リワード会員に先行販売

なお、ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards」会員を対象に、「ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ」の先行販売を実施する。期間は2月25日〜26日まで。Mobile Order & Pay、または公式アプリ内二次元コードの提示で注文できる。