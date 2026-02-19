ネスレ日本は3月1日、「スターバックス コーヒークラフト」(希望小売価格430円)を全国の主要スーパーマーケット、通販サイトで発売する。

同商品は、スターバックスのコーヒーへのこだわりとクラフトマンシップをもとに、カフェで培ってきた品質基準からうまれた濃縮タイプのコーヒー飲料で、同ブランドとして国内初の濃縮飲料製品となる。1本で約8杯分を目安に、好みの濃さに整え、ミルクや水などで多彩なアレンジを楽しむことができる。

ラインアップは「無糖」と「キャラメル」の2種類。

無糖は厳選された100%アラビカ豆を使用し、豊かな味わいと幅広いアレンジができる点が特長。グラスに氷を入れ150mlの水を注ぎ、同商品を1杯分(約30ml)加えて仕上げる「アイス アメリカーノ」や、150mlのトニックウォーターに同商品をゆっくりと注ぎ入れ、好みのフルーツを添える「エスプレッソ トニック」、さらに150mlの冷たいミルクと同商品を合わせて作る「アイス ラテ」など、多彩な楽しみ方が広がる。

多彩なアレンジが楽しめる

キャラメルは、無糖と同様に厳選された100%アラビカ豆を使用し、心地よい甘さと香ばしさのハーモニーが特長。150mlの冷たいミルクに大さじ1/2のバニラシロップを入れ、その上から同商品を静かに注げば、お店で人気の「アイスキャラメル マキアート」の味わいを再現できる。