「迷惑ハロウィンって…」　EXIT兼近、“規制”と“自由”の線引きについて語る

ハロウィンの“規制”と“自由”の線引き

番組では、迷惑行為などが相次ぎ、さまざまな規制が進んでいる渋谷ハロウィンについて、「規制を緩めるべきか?」をテーマに議論。渋谷区長が「いいハロウィンと、よくないハロウィンをしっかり分けて我々も訴求していく」と発言していたことを受け、スタジオでは“規制”と“自由”の線引きについて意見が交わされた。

EXITのりんたろー。は、「いいハロウィン、よくないハロウィンっていう投げかけだけで調整するのは難しいような気がしていて。モラルじゃなくてルールで変えていかないと」と提言。

一方、兼近は「線引きが難しい」とした上で、「歩きにくいっていうだけで、僕からしたら迷惑。迷惑ハロウィンって人によって感覚が違って、ハロウィンで騒いでいる人たちを見るだけでも迷惑だって思う人たちからしたら、迷惑じゃないハロウィンなんてない」と指摘する。

そして、自治体として「はっきりさせたほうが分かりやすい」とし、「“外で騒いで遊びましょう”で酒を売るようなイベントにするのか、“来ないでください”ってキレイな時間にしておくのか」と方向性を示していた。

