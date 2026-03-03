子役時代に稼いだお金について尋ねると「何言ってんの! ないわよ!」と一蹴　母親が明かした、「家一軒分くらい」の金額の行方は…

「何言ってんの! ないわよ!」。子役時代に稼いだお金について母親に尋ねると、そう一蹴されたという。「家一軒分くらい」の金額の行方は——

元子役たちが語る金銭事情

1日に配信されたABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#108では、「一世風靡したあの人気子役は今!? 人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」と題し、元祖チャイドル・野村佑香、伝説の子ども番組『ウゴウゴルーガ』の“ルーガちゃん”こと小出由華、元私立恵比寿中学・ぁぃぁぃが登場した。

過去の金銭事情について、11歳から18歳までアイドルとして活動したぁぃぁぃは「アイドル時代は値段で渋ることなく、欲しいと思ったものはポンポコ買える」と自由だった一方、野村は月500円からスタートするお小遣い制で、残りは母親が大学の入学費として貯金してくれていたと語る。

そんな中、小出がデンマークへ留学する際、子役時代に稼いだお金の行方を母親に尋ねたところ「何言ってんの! ないわよ!」と一蹴されたと告白。実は、医療系の私立大学に進学した姉の学費として「家一軒分くらい」の金額が使われていたことが判明したという。

この話を聞いた天野ひろゆき(キャイ〜ン)は、小出が30歳のときに国際結婚をし、デンマークの自宅が9LDKの豪邸だと明かしていたことから「まあ、今9LDK(の家に住んでいるん)だから」となだめていた。