いじめを受けていると先生に相談して言われたこと　『ウゴウゴルーガ』のルーガちゃんが当時の絶望を語る

「いじめられたくないなら、仕事を辞めなさい」。『ウゴウゴルーガ』で人気を博した“ルーガちゃん”こと小出由華が、当時先生から告げられた言葉を明かした。

有名子役ならではの当時の苦悩

1日に配信されたABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#108では、「一世風靡したあの人気子役は今!? 人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」と題し、元祖チャイドル・野村佑香、伝説の子ども番組『ウゴウゴルーガ』の“ルーガちゃん”こと小出由華、元私立恵比寿中学・ぁぃぁぃが登場した。

野村と小出は、有名子役ならではの当時の苦悩を告白。小出は、テレビのヘアメイクのまま登校すると女子から「くせえんだよアイツ!」と暴言を吐かれ、自身の出演している雑誌を目の前でビリビリに破られるなど、壮絶ないじめを受けていたといい、先生に相談しても「いじめられたくないなら、仕事を辞めなさい」と言われたと当時の絶望を語った。

野村も、ドラマ『木曜の怪談』の共演者と付き合っていると勘違いしたファンから「付き合ってんじゃないわよ!」「別れなさいよ!」という嫉妬のいたずら電話が実家の固定電話に殺到し、家族が電話線を抜いていた時期があったと明かした。