セブン‐イレブン・ジャパンは3月5日～7日のAM5:00～AM:11:00限定で、387.72円以下のおにぎり・寿司を割引価格で販売する「おにぎり・寿司スーパーセール」を北海道を除く全国のセブン‐イレブンにて開催する。

同社は、新生活が始まるこの時期に通勤・通学する人が多い朝の時間帯に合わせて「朝セブン」を実施。おいしい朝ごはんをきっかけに「一日の気持ちのスイッチを入れる」ための生活習慣「朝セブンすると、元気が出る」「一日のはじまりがしゃんとする」という体験を提供できよう企画を展開する。

その一環として、対象期間内は税抜359円以下のおにぎり・寿司が値引きになる「おにぎり・寿司スーパーセール」を開催。

193.32円(税抜179円)以下の対象商品は108円(税抜100円)で、194.40円(180円)～258.12円(税抜239円)の対象商品は162円(税抜150円)で、259.20円(税抜240円)～387.72円(税抜359円)の対象商品は216円(税抜200円)で販売。

なお、冷凍ケース内のおにぎり・寿司は対象外。販売中の新商品は発売日からセール前日までの同店での販売価格(税抜)からの値引きとなり、セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格(税抜)からの値引きとなる。

また、「エコだ値」はセール値引き後価格(税抜)から値引きされる。