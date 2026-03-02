【2026年3月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、旬のいちごを使用したティラミスや、見た目が可愛いピーチ風味のコッペパンなど、春らしい商品が発売されています。

2026年3月の新商品5品まとめ(3月3日～3月9日)

「パキっとティラミス いちご」(367円)

価格 : 367円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

表面のチョコをスプーンでパキパキと割って、中のティラミスムースやスポンジと食べる、新感覚のいちごティラミスです。

「7プレミアム ベイクドチーズ&シフォン 3号」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

同時に焼き上げたベイクドチーズケーキとシフォンケーキに、チーズクリームをトッピングしました。

「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」(280円)

価格 : 280円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

まるごと一粒の苺を、濃厚な宇治抹茶あんと柔らかい餅生地で包んだ苺大福です。

※3月4日以降順次発売

「いちごホイップ&クリームチーズパン」(321円)

価格 : 321円

販売地域 : 全国

いちごホイップとクリームチーズを使用したかわいらしい仕立てです。いちごの酸味とクリームチーズの甘みがマッチした味付けです。

※3月5日以降順次発売

「ゆめかわピーチコッぺ」(280円)

価格 : 280円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

ピンクのコッペパンにピンクと白のマスカルポーネクリーム、黄桃ソースを組み合わせた、甘くてかわいい仕立てです。

※3月5日以降順次発売

まとめ

今週は、 チョコをパキッと割る感覚がクセになる「パキっとティラミス いちご」や、宇治抹茶あんといちごを包んだ「まるごと一粒 宇治抹茶苺大福」など、いちごの風味を楽しめる商品が目白押し! 「いちごホイップ＆クリームチーズパン」は満足感も高く、小腹が空いたときや朝食にもぴったりな商品です。

そのほか、友人や家族とシェアして楽しめる「7プレミアム ベイクドチーズ&シフォン 3号」や、まるで花のような見た目が可愛らしい「ゆめかわピーチコッぺ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用