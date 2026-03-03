ダイバーシティ東京 プラザは3月9日～15日、5Fフロアのリニューアルオープン1周年を記念し、8店舗を舞台にしたさまざまな記念イベントを開催する。

5F新エリア1周年を記念したイベントを開催

期間中は、ゴジラやクレヨンしんちゃんが登場するグリーティングや記念撮影会といったキャラクターイベントを実施する。

3月13日～15日までの3日間は、対象8店舗限定で三井ショッピングパークポイントのポイントアップキャンペーンを実施。対象カードでのクレジット払いで、通常100円(税別)につき2ポイントのところ、5ポイントへと付与率がアップする。

ポイントアップキャンペーン

各店舗でも1周年を盛り上げる独自企画を実施する。「ゴジラ・ストアDaiba」では、3月14日にゴジラ(1999)が登場するグリーティングを開催。3月13日には、税込3,000円以上の購入で限定ビジュアルカードを先着で配布する。

1周年記念・ゴジラ(1999)上陸 グリーティング

「クレヨンしんちゃん シネマパレードツアー」では、3月14日に税込2,000円以上の購入でしんちゃんとの写真撮影会に参加できる。3月9日からは、2,000円ごとの購入で、映画キャラクターホログラムシールをランダムで1枚プレゼントする。

クレヨンしんちゃん写真撮影イベント

「らしんばん」では、推し活応援企画として、30点入りの豪華福袋の販売や、購入金額に応じた限定ステッカーやグッズのプレゼントを行う。

「トイザらス」では、税込2,000円以上の購入でファンキーフラワーを先着40名にプレゼント。「タワーレコードミニ」では税込3,000円以上の購入で限定オリジナルメモ帳を配布する。

ファンキーフラワープレゼント

「ヴィレッジヴァンガード」では1周年記念福袋を販売。「KARATECHOP ART&TOY」では税込3,300円以上の購入でオリジナルステッカーを、「BLACK BALLOON MARKET」では税込1万円以上の購入で限定オリジナルエコバッグをそれぞれプレゼントする。