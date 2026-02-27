東日本旅客鉄道(JR東日本)は3⽉28日、大井町駅に直結する「OIMACHI TRACKS」をまちびらきする。

OIMACHI TRACKS施設構成

プロジェクションマッピングとドローンショーを実施

オープニングイベントとして、光と映像が織りなすダイナミックなプロジェクションマッピングを展開する。場所はTRACKS PARK、CROSS PLAZA、STATION PLAZA。開催期間は3月28日～6月1日まで、時間は18:00～23:00までを予定している(初日のみ19:20～)。

プロジェクションマッピング

また、OIMATCHI TRACKS内のTRACKS PARKでは、約1,500機のドローンが立体的なアニメーションを描くドローンショーを実施する。日時は3月28日の19:00からと21:00からの2回を予定している。

ドローンショー

まちびらき共創イベント

3月28日～5月31日には、その日、その場にいる人たちでリズムが立ち上がる1日を作る参加型イベント「Rhythm on TRACKS」を開催する。地域の学生によるフレッシュな演奏や地域の神社が受け継ぐ伝統的な響き、さらにはプロミュージシャンによるハイクオリティなパフォーマンスまで多様な音が一堂に集結し、大井町の街全体が"音のステージ"へと姿を変える。

Rhythm on TRACKS

4月18日には「大井町スペシャルオーケストラ」を実施する。公募で集まった地域の人々が主役となる「1日限りの楽団」で、プロ奏者の直接指導のもと、ブランクのある人から経験者まで自身の楽器で1つの楽曲を創り上げる。

3月28日～5月10日には、大井町の"まち"や"人"にまつわる魅力や秘密を広く募集する「まちネタグランプリ」を開催する。寄せられた作品は、品川区にゆかりのあるイラストレーター4名がまちの声をイラスト化し、約70枚のフラッグとしてTRACKS STREETに掲出する。募集期間は3月5日まで。

まちネタグランプリin大井町

開業限定商品・メニューラインナップ

グランドオープンを記念し、全81店舗のうち53店舗にて、同施設限定の商品・メニューやサービスなどを展開する。新業態やエリア初出店を含む多彩なショップが、「豊かなOFF」を彩るラインアップを用意する。

一例として、1F「ピチピチミートで山本のハンバーグ」では、山ハン×カミチクコラボメニュー「薬味で食べる塩ハンバーグのピチピチステーキのせ」(1,800円)を3月28日限定で販売する。限定100食。

2F「おにぎり戸越屋」では、「海老とブロッコリーの香味揚げおにぎり」(510円)を販売する。なくなり次第終了となる。

2F「L'Atelier du Pain」では、「ゆず薫る濃厚もちもちフォンダンショコラ」(422円)を3月28日～4月30日限定で販売する。各日限定100個。

L'Atelier du Pain「ゆず薫る濃厚もちもちフォンダンショコラ」(422円)

2F「Cath Kidston」では、「トートバッグ Celebration Flowers」(4,950円)を販売する。

Cath Kidston「トートバッグ Celebration Flowers」(4,950円)

3F「ラ・メゾンアンソレイユターブルパティスリー」では、「プライムショートケーキタルト～伊豆HOLLYʻS紅ほっぺ～」(1,480円)を3月28日～4月30日限定で販売する。

3F「そば道」では、「金色カラスミそば刺し」(1,290円)を販売する。なくなり次第終了となる。

3F「中川政七商店」では、「大井紋ハンカチ」(1,870円)、「大井紋靴下」(1,870円)、「大井紋文香」(1,100円)を販売する。ハンカチは300個、靴下200個、文香300個限定となる。

4F「果実園リーベル」では、「リーベルプレート」(1,900円)を3月28日～4月30日限定で販売する。時間は14:30～L.O.まで、限定20食となる。

4F「京鼎樓」では、「京鼎小籠包6個入り」を通常価格から半額の490円で販売する。3月28日～4月3日限定、先着100食となる。

「大井権現太鼓」のリズムを再構築したオリジナルサウンド

この地だからこそ提供できる、つい誰かに話したくなるような施設の「見えないインフラ」を目指し、地元ゆかりのチームが集結した。歴史を紐解くことからプロジェクトを始動。その中で出会った大井権現太鼓保存会と対話を重ねて象徴的なリズムを分析し、現代の息吹を吹き込んだ6つのオリジナルサウンドが誕生した。

朝の希望から夜の安らぎまで、1日の移ろいに寄り添い変化するBGMは、この場所でしか聴くことのできない大井町の歴史と未来が交差する唯一無二の音体験を提供する。公開日は3月28日、場所はTRACKS STREET2～4Fおよび5Fデッキ一部となっている。

大井権現太鼓保存会

フードコートとスマートな食体験

「井戸端」と「憩いの場所」を意味する「WELLSIDE TABLE」は、乃村工藝社が環境デザインを担当したアトレ初のフードコート。270席の客席に加え、favy社のモバイルオーダーを導入する。隣接するSHARE LOUNGE内やオフィスなど、どこからでも事前注文・決済が可能となり、行列を気にせず「待たずに受け取るだけ」のスマートな食体験を実現する。なお、モバイルオーダーは当面の間、テイクアウトのみ対応する。

WELLSIDE TABLE

ホテル内2店舗で特別プラン&オリジナルカクテル

「ホテルメトロポリタン 大井町トラックス」内に同時オープンする2つの飲食店では、「車両基地」の鉄道パノラマビューや大井町の街並みを望む「TRACKS VIEW」を楽しめる。

5階「The TAILOR YARD MAIN DINING」のコンセプトは「RAILWAY ～"ニュークラシック"に出会うレストラン～」。フランスの伝統を受け継ぐビストロ料理にココット調理の奥深い旨味とライブ感を取り入れ、クラシックと現代性を織り交ぜた"ニュークラシック"な食体験を提供する。ヨーロッパの食堂車を思わせる内装の中で、まるで鉄道旅をしているような時間を過ごせる。

The TAILOR YARD MAIN DINING

オープンを記念し、「"熱と香り"を楽しむニュークラシックシェアディナープラン」(5,800円)を提供する。クラシックなフレンチビストロの味わいに、ココット調理ならではの"熱と香り"を重ねた特別プラン。フォアグラブリュレ、前菜盛り合わせ、旬魚のブイヤベース、グラスフェッドビーフのステークフリッツなど全6品を用意する。

提供期間は3月28日～6月30日、提供時間は月～土17:30～22:30(最終受付20:30)、日・祝日17:30～22:00(最終受付20:00)。事前予約にて利用できる。

26階「The TRAVELERS HOUSE ROOFTOP BAR(ザトラベラーズハウスルーフトップバー)」のコンセプトは「DEEP GREEN ～日常からのエスケープ。心が躍る森の秘境。～」。地上100mに位置する同店では、ラムをベースにしたティキカクテルや、クラフトカクテル、スパイスやフルーツをアクセントにしたグリル料理とともに、それぞれの夜に寄り添う自由なひとときを楽しめる。

料金はドリンクが1,000円～、フード800円～。提供時間は月～金17:00～23:00、土15:00～23:00、日・祝日15:00～22:00(日が祝前日の場合15:00～23:00)となっている。