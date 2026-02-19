ユー・エス・ジェイが運営する「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は3月18日、人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の開業5周年を記念して、「スーパースター」をモチーフにした限定フードやグッズを発売する。

期間限定アイテムや新デザインのグッズが続々

"無敵マリオ"バージョンの「アニバーサリー・パワーアップバンド」が新登場する。パワーアップバンドがあると、キーチャレンジを体験できるほか、エリアでのプレイに応じてコインやデジタルスタンプを集めることもできる。

エリアのマップがモチーフの、新デザインのグッズも登場する。フェイスタオルにはスーパースターのワッペンをワンポイントとしてあしらい、パークの楽しさを持ち帰れるデザインに仕上げた。

フェイスタオル

期間限定フードが登場

スーパースターのポップコーンバケツが、開業5周年を記念した1年限定で、BGMとともに色とりどりに点滅するスペシャルバージョンに変身する。スーパースターをゲットした時のおなじみのBGMが流れ、"無敵"モードでパワーがみなぎる気分を体験することができる。

さらに、エリア入口の「スーパースター・プラザ」では、5周年限定のスーパースターで飾り付けた、スペシャルなケーキのモニュメントがゲストを出迎える。そのモニュメントが実際に食べられるケーキとなったスーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキが「キノピオ・カフェ」に登場する。

同カフェでは、「スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア&フライドチキン～」も販売する。ボリューム満点のチキンとラザニアでできたステージをマリオが大冒険する、そんな様子をイメージした一皿。主役には、ふかふかのスーパースターのパンが添えられ、思わず写真を撮りたくなる仕上がりとなっている。

エリアの外でも5周年を盛り上げる

ハリウッド・エリアにある「マリオ・カフェ&ストア」では、スーパースターをモチーフにしたパンケーキ「スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～」が登場する。キラキラと輝くカラフルなパンケーキの中には、濃厚なマンゴー&クリームに加え、カリカリとした食感が楽しいスターの形をしたシュガーなど、見た目も味わいもワクワクするトッピングが詰まっている。スーパースターでキラキラにパワーアップしたドリンクも登場する。

(左)パワーアップ! マリオのストロベリーソーダ/(中央)パワーアップ! ピーチ姫のピーチソーダ/(右)パワーアップ! ルイージのマスカットソーダ

「スター」をクルーに届けて限定ステッカーをGET

エリアに散らばった"スター"を見つけてクルーに届けると、5周年限定の特別なステッカーをプレゼントする。配布枚数に達し次第、終了となる。

限定ステッカー

