「すごい!」「エグい」「これはかなり鉄人界隈」　超多忙なあのが驚がくした“鉄人アイドル”とは

「ええっ……?」と絶句し、「すごい!」と驚きをあらわにしたのは、歌手でタレント・あの。2月24日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演し、なにわ男子・藤原丈一郎に感嘆する場面があった。

「本当に『HARD WORK』って曲がピッタリな人」

藤原は2月22日、「第14回大阪マラソン」でフルマラソンに初挑戦。さらに、翌23日、東京グローブ座で1人舞台『じょうのにちじょう』が開幕するというハードスケジュールが話題になっていたが、あのは、「すご! なにわ男子に鉄人がいるぞ(笑)」とビックリ。「舞台の前日によく42.195キロ走ろうと思うよね。っていうか、このスケジュールを許可されるっていうのがまずすごい」「これはかなり鉄人界隈じゃない? スケジュールもだけど、やっぱ体力エグい。すごいな。考えられないな」と感心しきりだった。

また、なにわ男子の新曲タイトルが「HARD WORK」と知ったあのは、「マジで? すごくない? めっちゃ気になる! 丈一郎のテーマ曲じゃん」と興味津々。さらに、藤原が、同舞台で1人28役を演じていることを聞くと、「ええっ……?」と絶句。なにわ男子について、“キラキラ王道アイドル”というイメージだったというが、「42.195キロ走ったあとに、1人28役? 超鉄人じゃん」と改めて驚き、「丈一郎は、もっと売れるべきよ。本当に『HARD WORK』って曲がピッタリな人です。これはすごい」と称賛した。

一方、「僕も割と、スケジュールは鉄人界隈よりだと思うんですけど。ただ、他の鉄人と違って、僕は体力がない。気合いと根性で乗り越えるタイプ」と自負したあの。自身も多忙なスケジュールが何年も続いており、「ライフがギリギリのままやってんの。ライフが0のまま、ずっと走ってんのよ。ハート半分みたいな。何かを補給しなきゃいけないのに、そんなのもなく、ずっとだから」と吐露。生放送やライブが重なった年末年始の怒涛スケジュールを振り返りながら、「あれは鉄の味がした」と苦笑いしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

