「マジでヤバかったからみんな観て」あの、ドハマり中のオーディション番組を猛アピール

「1週間に1回、なんか観ちゃってる」毎週欠かさず観ているというオーディション番組を、歌手でタレント・あのが2月24日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で明かした。

「最新のやつとか、なんかヤバかった」「かわいいから見ちゃう」

YouTubeの話題になり、キャバ嬢オーディション番組『LAST CALL(ラストコール)』にハマっていると語ったあの。「私をキャバクラに入れてください! みたいな番組。そこで、キャバ嬢の人たちに質問攻めにされたりとか」「キャバクラの接客も見るの。痛客をどうあしらうかとか」と説明しながら、「1週間に1回、なんか観ちゃってる。最新のやつとか、なんかヤバかった。マジでヤバかったから、みんな観てみて」と熱心にアピール。さらに、「(出演者の)ひめかちゃん、めっちゃかわいくて。なんかかわいいから見ちゃう」と打ち明けた。

続けて、「言っていいかわかんないですけど……」と前置きしながら、俳優・原菜乃華とのエピソードを披露。最近、原から、「めっちゃ観てほしい。あのちゃん、好きそう」と言われ、YouTubeチャンネル『ニートと居候とたかさき』を勧められたそうで、「何これ? って観てたら、え? イクトじゃん! みたいな」とビックリ。実は、お笑いコンビ・イチゴの大ファンでもあるあのは、「イクトがその人たちのお家によく行くらしいの。僕、全然知らなくて。知らないイクトだ! と思って(笑)」と話し、「僕は逆に、『M-1』の敗者復活のネタを、菜乃華ちゃんに見せて。2人で爆笑みたいな。2人の好きなイクトの交換をしました」と楽しげに振り返っていた。

