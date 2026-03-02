「マジでヤバかったからみんな観て」あの、ドハマり中のオーディション番組を猛アピール

「1週間に1回、なんか観ちゃってる」毎週欠かさず観ているというオーディション番組を、歌手でタレント・あのが2月24日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で明かした。

  • あの

    あの

「最新のやつとか、なんかヤバかった」「かわいいから見ちゃう」

YouTubeの話題になり、キャバ嬢オーディション番組『LAST CALL(ラストコール)』にハマっていると語ったあの。「私をキャバクラに入れてください! みたいな番組。そこで、キャバ嬢の人たちに質問攻めにされたりとか」「キャバクラの接客も見るの。痛客をどうあしらうかとか」と説明しながら、「1週間に1回、なんか観ちゃってる。最新のやつとか、なんかヤバかった。マジでヤバかったから、みんな観てみて」と熱心にアピール。さらに、「(出演者の)ひめかちゃん、めっちゃかわいくて。なんかかわいいから見ちゃう」と打ち明けた。

続けて、「言っていいかわかんないですけど……」と前置きしながら、俳優・原菜乃華とのエピソードを披露。最近、原から、「めっちゃ観てほしい。あのちゃん、好きそう」と言われ、YouTubeチャンネル『ニートと居候とたかさき』を勧められたそうで、「何これ? って観てたら、え? イクトじゃん! みたいな」とビックリ。実は、お笑いコンビ・イチゴの大ファンでもあるあのは、「イクトがその人たちのお家によく行くらしいの。僕、全然知らなくて。知らないイクトだ! と思って(笑)」と話し、「僕は逆に、『M-1』の敗者復活のネタを、菜乃華ちゃんに見せて。2人で爆笑みたいな。2人の好きなイクトの交換をしました」と楽しげに振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

