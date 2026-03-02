フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』を3月5日18時から独占配信する。

『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』は、『フェンスの外はハッピーエンド』『何か間違っている Something's Not Right』などを生み出してきた、BL専門コンテンツブランド「idol romance」によるオリジナルドラマ。

『天気予報のような恋愛～A Breeze of Love～』で共演し、韓国BL界で圧倒的な存在感を放ったシン・ジョンユとウ・ジハンが、再びカップルになってカムバック。柔和で優しい王子様タイプのシン・ジョンユと、コミカルで少年らしさを備えたウ･ジハン。本作では、高校時代にタイムスリップして大事な人と再会するというファンタジーに挑戦する。自然体な演技で視聴者から熱い支持を集めた2人が、本作ではどんな恋模様を描き出すのか。

あらすじ

画家として活躍するチャン･ヘソンは、高校からの友人パク･テジュンに頼まれて母校で美術の講義をすることに。しかし、その日はヘソンにとって大事な人の命日。ふらりと懐かしい美術室に入ったヘソンは、そこで自分の古いスケッチブックを見つけ、鉛筆を手にある人物を描き始める。しかし、描き終えた瞬間、ヘソンはなぜか過去へ。その世界で最初に出会ったのは、亡くなったはずのイ･ウジン。現在へ戻る方法を探す中、ヘソンは急速にウジンと親交を深めていくのだが…。

【編集部MEMO】

