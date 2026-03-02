スポーツ・チャンネル「DAZN」と、フジテレビの動画配信サービス「FOD」は、初めての共同キャンペーンを4月30日まで実施する。

このキャンペーンは、プロ野球やJリーグ、F1などスポーツシーズンの開幕をともに盛り上げることを目的に、双方の新規加入者に割引などを提供するもの。DAZNに新規・加入中の会員先着10,000人にFODプレミアム(月額1,320円)の割引用のギフトコードを、FOD F1 プランに新規加入する人にはDAZNの5日間無料視聴コード(700円相当)を提供する。

キャンペーン概要

●DAZN加入者を対象としたFOD割引用ギフトコードプレゼントキャンペーン

・キャンペーン内容：先着で登録される10,000人にFODプレミアムが3カ月間20％offで利用できるクーポントコードをプレゼント(792円相当をまとめて提供）

・配布期限：2026年３月２日（月）～４月30日（木）

・ギフトコード入力期限：2026年４月30日（木）

※本割引はFODプレミアムプランが対象、FOD F1プランは対象外

●FOD F1プラン加入者を対象としたDAZN5日間無料視聴コードプレゼントキャンペーン

・キャンペーン内容：先着で登録される10,000人にDAZN Standard月額／年間プラン・一括払いに新規／加入中の会員に5日間の無料視聴コードをプレゼント（700円相当）

・申し込み方法：対象となるFOD F1プラン加入者にメールで通達

・申し込み期限：2026年３月２日（月）～４月30日（木）

・視聴コード入力期限：2026年12月31日（木）

※年間プラン・月々払いは対象外

※DAZNご加入の際にクレジットカード情報の入力が必須

※DAZNと直接契約の会員が対象となり、パートナー経由での決済の会員対象外