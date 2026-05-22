12浪の末に悲願の早稲田大学に合格、本格的に就職活動を始めたのは38歳…40歳目前でつかんだ内定は縁もゆかりもない島根県の会社。40歳の春…社会人生活の行方は――。

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「橋田賞受賞記念 特別編 12浪の早大生 40歳の春」を、24日に放送する。

12年もの浪人生活を経て30歳で念願の早稲田大学に入学した石黒さん。留年と休学を重ねながら、10年も在籍した学び舎に別れを告げ、2026年春、40歳で新社会人として歩き始めた。

就職先は島根県にある高齢者向けの食品製造販売会社。現地入りした石黒さんを待っていたのは、地元テレビ局の取材カメラだった。「異色の新人」と注目を浴びる一方、一人暮らしの部屋には家具はおろか布団すらそろえておらず、まさに文字通り「ゼロからのスタート」を切った。

そんな慣れない土地での生活に、不安と期待が入り交じる中、社会人として初日の朝を迎える。長い遠回りの末に、ようやく立ったスタートラインだった。

「島根で頑張ろう!」と入社式で声を張り上げる石黒さん。同期入社の女性3人は卒業したばかりの18歳。親子ほど年齢の離れた同期の存在にお互いに戸惑いながら会社員生活が始まる。研修では20代の“先輩”に仕事を教わる日々だ。

12年の浪人、10年の大学生活、苦難の就職活動を乗り越え、ようやくたどり着いた社会人生活。遅くやって来た新入社員の40歳の春、その目に映った景色とは…。多部未華子のナレーションで追っていく。

(C)フジテレビ