フジテレビの動画配信サービス・FODでは、2026年シーズンのプロ野球「横浜DeNAベイスターズ主催公式戦」全試合を生配信する。2月1日からスタートする春季キャンプをはじめ、シーズン開幕前のオープン戦、そして3月27日に本拠地・横浜スタジアムで幕を開ける公式戦まで、王座奪還へと突き進む新生・横浜DeNAベイスターズの戦いを余すことなく届ける。

昨季、セ・リーグ2位と健闘しながらも、頂点にはあと一歩届かなかった横浜DeNAベイスターズ。誕生15年目の節目となる2026年シーズンは、三浦大輔前監督から背番号「81」を受け継いだ相川亮二新監督のもと、チームは新たな挑戦へと踏み出す。目指すは、1998年以来となるレギュラーシーズン制覇、そして日本一奪還だ。

攻撃陣は、キャプテン・牧秀悟を中心に、宮崎敏郎、佐野恵太、筒香嘉智ら球界屈指の強打者たちが健在。チームが変革の時を迎える中、ドラフト1位ルーキー・小田康一郎ら新戦力の加入により、打線はより厚みを増し、得点力のさらなる向上が期待される。新指揮官が掲げる「守りの野球」においては、機動力と堅守を兼ね備えた林琢真や石上泰輝ら若き力が二遊間でしのぎを削り、試合の流れを引き寄せていく。

投手陣は、絶対的エースの東克樹を中心に、さらなる飛躍へ牙を研ぐ竹田祐や小園健太らが先発陣を支える。また、今オフは助っ人投手陣を大幅に刷新。守護神候補のホセ・ルイーズ、先発左腕のオースティン・コックス、203センチの長身右腕ショーン・レイノルズに加え、昨季防御率1.39という驚異的な数字をマークしたジョン・デュプランティエら強力な新戦力が名を連ねる。最大の注目となるクローザーは、ルイーズ、入江大生、伊勢大夢、森原康平、山﨑康晃らが勝利を締めくくる守護神の座を巡って競い合い、ブルペンの勢力図を塗り替えていく。

配信日程

２月１日（日）～２月22日（日）：練習開始～練習終了まで

※休養日：２月５日（木）、10日（火）、16日（月）、20日（金）の配信なし

キャンプ期間中の下記試合も、生配信。

２月９日（月）青白戦

２月11日（水）練習試合vs中日ドラゴンズ（12時30分試合開始予定）

２月14日（日）練習試合vs千葉ロッテマリーンズ（12時30分試合開始予定）

２月18日（水）練習試合vs東京ヤクルトスワローズ（12時30分試合開始予定）

※ビジターでの練習試合がある下記日程は、配信がない可能性あり

２月15日（祝・月）、19日（木）