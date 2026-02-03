フジテレビの動画配信サービス・FODでは、アジア最高峰のフォーミュラカーレース『SUPER FORMULA 2026』を、2月25日・26日の鈴鹿プレシーズンテストから、全セッションライブ配信する。

『SUPER FORMULA 2026』

2025年の「SUPER FORMULA」は、最終戦・鈴鹿サーキットでチェッカーフラッグが振られるその瞬間まで、誰が王座に就くのか分からない大混戦となった。コンマ数秒、わずか1ポイントが運命を分けるし烈な戦いの中、劇的な逆転でドライバーズチャンピオンに輝いた岩佐歩夢選手(TEAM MUGEN)の戴冠劇は、シーズンを象徴する名シーンとして多くのファンの記憶に刻まれている。「SUPER FORMULA」ならではの緊張感とスピード感が、2026年シーズンへの期待を一層高めている。

迎える2026年シーズンは、日本人チャンピオン経験者である岩佐歩夢、坪井翔、野尻智紀が引き続き参戦。王座の重みを知る者たちが、再び頂点を狙う。一方で、イゴール・大村・フラガ、太田格之進、牧野任祐といった若き才能が初タイトル獲得に挑み、シリーズの勢力図は大きく揺れ動くことが予想される。さらに、WRC世界チャンピオンのカッレ・ロバンペラがフル参戦。異なる舞台で頂点を極めた才能が加わることで、戦いはかつてない緊張感を帯びる。

FODでは、このアジア最高峰の戦いを、2026年シーズンは鈴鹿サーキットで行われるプレシーズンテストからライブ配信。2月25日・26日のテストを皮切りに、公式戦となる全7大会12レースを、最終戦まで伝える。プレシーズンテストは、オフシーズンを経たマシンの完成度や各陣営の戦略、そしてシーズンを占う勢力図の兆しが最初に現れる重要な舞台。その一挙手一投足をリアルタイムで体感できる。そして公式戦が始まれば、一戦ごとにドラマが動き出す。王者がその座を守り抜くのか、それとも新たなチャンピオンが誕生するのか。開幕戦から最終戦・鈴鹿まで、勝負の流れは刻一刻と変化し続ける。

配信概要

２月25日（水）～２月26日（木） Test.１ 鈴鹿サーキット

４月３日（金）～４月５日（日） Rd.１-２ モビリティリゾートもてぎ

４月25日（土）～４月26日（日） Rd.３ オートポリス

５月22日（金）～５月24日（日） Rd.４-５ 鈴鹿サーキット

７月17日（金）～７月19日（日） Rd.６-７ 富士スピードウェイ

８月８日（土）～８月９日（日） Rd.８ スポーツランドSUGO

10月９日（金）～10月11日（日） Rd.９-10 富士スピードウェイ

11月20日（金）～11月22日（日） Rd.11-12 鈴鹿サーキット

※FODプレミアム会員のみ視聴可能

※日程および内容は変更となる可能性あり