フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送・フジテレビONEでは、2026年シーズンのプロ野球「東京ヤクルトスワローズ主催公式戦」を全試合生中継。2月1日からスタートする春季キャンプの模様に加え、シーズン開幕前のオープン戦も生中継する。

今年は新たに、FODで春季キャンプの模様を初日から全日生配信。沖縄で行われる春季キャンプからは、全体練習を中心に、自主練習や監督・コーチ・選手へのインタビューなど、チーム作りの舞台裏までを届け、シーズン開幕へ向けて鍛錬を重ねる燕戦士たちの姿を、キャンプ初日から追いかける。

FODでは、春季キャンプをはじめ、オープン戦、さらにシーズン中の主催公式戦まで、スワローズの戦いを生配信。CS放送フジテレビONEでは、春季キャンプ期間は土・日を中心に生中継し、平日は配信チャンネルのフジテレビONEsmart特設チャンネルで生配信。2月下旬以降はオープン戦を含め主催公式戦を全試合、生中継する予定だ。

最下位という悔しい結果に終わった2025年シーズン。王座奪還、そして日本一を目指し、池山隆寛新監督のもと、2026年シーズンがこの春季キャンプから始まる。

昨季、副キャプテンとしてチームを支えた村上宗隆選手の移籍は大きな転機に。新たな四番は誰が担うのか。秋季キャンプから早くも期待の若手たちが激しいポジション争いを繰り広げ、さらにたくましさを増した各選手の進化に注目が集まっている。

このオフシーズンを、若手選手たちはどのように過ごし、どれほど成長してきたのか。主力選手の復活、新たな四番候補の台頭、外野手から内野手へのコンバート、投手陣の再建など、今季のチームを占う要素が詰まった春季キャンプは注目だ。

FOD配信

２月１日（日）10時30分～配信開始

※春季キャンプ期間中は全日生配信

※FODプレミアム会員のみ視聴可能

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合あり



CS放送

２月１日（日）10時30分～15時

２月７日（土）10時30分～15時

２月８日（日）10時30分～14時30分 ※大相撲トーナメント中継のため短縮放送

２月14日（土）10時30分～15時

２月15日（日）12時～17時

２月21日（土）10時30分～15時