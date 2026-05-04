ザ・ドリフターズの加藤茶が4月25日、ニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)にゲスト出演し、志村けんさんとの思い出を語った。

加藤茶

「叱ることはほとんどなかった」志村けんさんとの思い出

トークの中で加藤は「最初は付き人で入ったんですよね、志村」と振り返り、「(家があった)東村山に帰るのが時間かかりすぎるので、『じゃあお前、うちに泊まれよ』って、うちで一緒に暮らすようになって」と当時の生活を明かした。

さらに、志村と自身の母親が打ち解けていた様子にも触れ、「『今日何食べる?』って言って、志村が『うん、すき焼き』って(笑)。俺が食いたいの食えなくて、お袋は志村の言うことを聞いちゃうんだよね」と懐かしげに回顧。「志村は酒がすごい好きだったの。お袋と一緒に飲んだりなんかもして。自分で勝手に冷蔵庫を開けて、自分で酒をつくって一緒に飲んでんだよ、お袋と(笑)」と続け、「あの頃、あいつは運転できないから、俺が運転していたからね。俺が運転手みたいなもん」と笑いを誘った。

また、番組パーソナリティのサンドウィッチマン・富澤たけしが、「叱ることもあったんですか?」と質問すると、「叱ることはほとんどなかったね。あいつ気が利いたし。ふつうに兄弟みたいに接していたから」と回答。加えて「平気で殴るしね、俺のこと」と言い、「(歳は)8つ離れているのかな。あいつ高校卒業してすぐ来て、すぐ俺を殴ってたからね。俺も『あれ?』と思ったけど、『こいつすげーな』と思った、逆に」と当時の関係性を振り返った。

そして志村さんが2020年3月に他界したことに触れ、「やっぱりね、痛かったね、俺……」と吐露。「あいつはね、俺がどんなにボケても、どんどんツッコんでくれるんだよね。あんな良い相棒いなかったね」と噛みしめるように話していた。