俳優の堺雅人が、4月22日に放送されたTBSラジオ『こねくと』(毎週月曜～木曜14:00～16:50)にゲスト出演し、お笑いトリオ・東京03を絶賛した。

堺雅人

「シェイクスピアみたいに残るとしたら…」東京03への絶賛

同番組パートナーの東京03・飯塚悟志に対して、堺は「飯塚さんが来いと(笑)。まんまと来ました。呼ばれたら来ますよ」と応じた。毎回のように東京03のライブに足を運んでいるという堺は「もう褒めないっていう選択肢もあるくらい褒めてますよね。面白くなくても良いと僕は思っている」と語り、「存在自体が素晴らしいので、もう笑わなくてもいいですっていうくらいの。よく分からないファンになっている」と独特の表現で魅力を説明した。

さらに評価は止まらず、「たぶん後世にシェイクスピアみたいに残るとしたら、03と飯塚さんの名前は残ると思う」と称賛。「コント史とか、演劇史に残ると思う」と断言し、「こんなに毎回、新作をやっといて新しいチャレンジをして、それも面白いっていうのは…すごいことですよ！」と熱を込めた。

さらにはコントを「富士山みたい」とたとえ、「本当にいらっしゃるだけで素晴らしい人たちですよ。しかも3人は進化してますから」とその魅力を語っていた。