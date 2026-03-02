TVerの年間の総再生数を基準に“多くのユーザーに愛された番組”を顕彰する「TVerアワード2025」が2日に発表され、ドラマ大賞には『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(TBS)、バラエティ大賞には『水曜日のダウンタウン』(TBS)、アニメ大賞には『名探偵コナン』(読売テレビ)が選ばれた。

ドラマ大賞に選ばれたのは、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。総再生数6,100万を超える大ヒットとなり、完璧だった恋人生活に終止符を打った男女2人の“再生ロマンスコメディ”として注目を集めた。竹内涼真演じる海老原勝男の、どこか憎めない“昭和男”ぶりも話題に。受賞を記念して、全話を順次期間限定で配信する。

バラエティ大賞は、『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）が5年連続受賞。2025年12月17日に配信された「名探偵津田」は、配信開始後6日間で436万再生を超え、TVerで配信されたバラエティ番組における「配信開始後8日間再生数」で歴代最高記録を更新した。さらに、TVer初となる番組累計再生数3億突破も達成。受賞記念として、傑作回6本を期間限定配信する。

アニメ大賞は『名探偵コナン』が2年連続受賞。TVerにおけるアニメ番組の総再生数1位となり、世代を問わず支持を集めた。受賞を記念して、「怪盗キッドと王冠マジック」「17年前の真相」、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』の後日談「秘密の残像」の3エピソードを期間限定で配信する。

「TVerアワード」は、前年1月1日～12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表。

今回は計17番組が受賞。受賞番組ごとに15～79歳の男女500サンプルを対象とした調査を初実施(調査期間：26年2月4日～6日)し、番組が視聴者に与えた感情や、行動への影響を調査した。詳細は「TVerアワード2025」特設サイトで公開されている。

また、25年10月26日にTVerが10周年を迎えたことを記念して「10周年記念賞」を新設し、受賞番組は後日発表される。

「TVerアワード2025」受賞番組一覧

●大賞

ドラマ大賞：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBSテレビ）

バラエティ大賞：『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）

アニメ大賞：『名探偵コナン』（読売テレビ）

●部門賞

ドラマ優秀賞：『良いこと悪いこと』（日本テレビ）

ドラマ優秀賞：『御上先生』（TBSテレビ）

深夜ドラマ賞：『夫よ、死んでくれないか』（テレ東）

名作ドラマ賞：『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ）

バラエティ優秀賞／深夜バラエティ賞：『アメトーーク！』（テレビ朝日）

バラエティ優秀賞：『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）

新バラエティ番組賞：『タイムレスマン』（フジテレビ）

関西バラエティ賞：『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ）

関西・深夜バラエティ賞：『かまいたちの知らんけど』（MBS毎日放送）

帯バラエティ番組賞：『ラヴィット！』（TBSテレビ）

リアルタイム配信バラエティ番組賞：『それSnow Manにやらせて下さい』（TBSテレビ）

リアルタイム配信エピソード賞：『M-1グランプリ 2025』（ABCテレビ）

アニメ優秀賞／アニメエピソード賞：『ワンピース』（フジテレビ）

アニメ優秀賞／クールアニメ賞：『薬屋のひとりごと』（日本テレビ）