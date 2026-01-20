『水ダウ』で話題の女優、女子高生姿でドラマ出演　SNSでは驚きの声「名探偵津田の…」

タレントの森山未唯が、15日放送のドラマ朝日系ドラマ『『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』(毎週木曜21:00～21:54)に出演。SNSで話題を集めた。

15日放送の第2話では、東京国税局資料調査課(通称・コメ)内の新部署「複雑国税事案処理室」(通称:ザッコク)の発起人・米田正子(松嶋菜々子)が、おはぎが評判の老舗和菓子店・福はぎ庵の脱税疑惑について情報を得る。

先代の店主・萩本新太郎(おかやまはじめ)が亡くなった後、業績は右肩下がりで、跡を継いだ双子の兄・萩本亜紀也(結木滉星)と、新感覚おはぎスイーツの店「シン・FUKUHAGI-&」を新たにオープンした弟・莉杏(上村海成)の間でトラブルが発生する。

森山は、正子と通じる秘密のエージェントとして、女子高生姿で登場。TBS『水曜日のダウンタウン』で放送された「名探偵津田」で注目を集めた森山の出演に、SNS上では、「名探偵津田の理沙ちゃん出てなかった!?」「どっかで見たことのある顔……って動画一時停止」と驚きの声が上がっていた。