4月1日に公開となるスポンジ・ボブの最新作『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』にて、短編映画『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』が同時上映されることが決定した。

今回解禁となった予告編は、クリスマスシーズンに華やぐ街で、師匠であり父でもあるスプリンターへのプレゼント選びに頭を悩ませているタートルズ4人のシーンから始まる。「チャットGPTに聞いてみよう！」と現代っ子らしい会話を弾ませていたところ、彼らを勝手にモデルにした、お世辞にも似ているとは言えない低クオリティなおもちゃが発売されているのを発見する。「これで儲けているやつがいるなんて！」と激怒した4人は、黒幕の真相を暴くべくおもちゃ工場への突撃を決意する。

また、本作のムビチケ前売券(カード)の発売が2月20日に決定。さらに劇場限定特典には「大人用！ビッグなスポンジ・ボブメモ帳」がついてくる。

