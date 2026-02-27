バンプレストブランドから、『#映画クレヨンしんちゃん #ヘンダーランドの大冒険』に登場するクセ強キャラ、オカマ魔女の「マカオ」と「ジョマ」のソフビが登場。なんと、身長約22cmのビッグサイズです!

『#映画クレヨンしんちゃん #ヘンダーランドの大冒険』から、マカオとジョマの「おおきなSOFVIMATES」が登場。

.

♢並べて飾りましょ♡

.

2月26日(木)よりクレーンゲーム景品で順次登場

(@BANPRE_PZより引用)

『#映画クレヨンしんちゃん #ヘンダーランドの大冒険』は、1996年に公開されたシリーズ4作目となる劇場版。この映画を鑑賞後、クレしんならではの笑いと感動の余韻に包まれながらも、「マカオ」と「ジョマ」の強烈なビジュとクセ強な台詞が頭から離れず(笑)。2人とも、野原家並みの人気を集めていた(はず)と、記憶しています。

そんな彼ら(?)が、このほど「おおきなSOFVIMATES」になってクレーンゲームに登場。得意のバレエのポージングを決めるも、相変わらずの筋肉ムキムキぶり。極太眉といい、髪型といい、攻めた位置にマークを付けた衣装といい、やっぱり最高におもしろいですね!!

懐かしの2人の登場に、SNSでは「クレヨンしんちゃんの中で一番大好き(幼き頃映画見て)な2人やぞ!!」「筋肉の構造しっかりしてるのホント笑う」「自分史上でもトップクラスに印象の強いヴィランだな〜」「激アツ!」「2人並べて『仲良くしましょ』させたい!」「すきwww」と歓喜の声が。2体セットではないので、頑張って両方ゲットしなければ!

また、劇中でしんちゃんを追いかけるときの台詞を引用して楽しむ人も続出。

・「あの子供達私たちのフィギュア取る気よ!!!そんなの許さないわっ!!!」

・「待ちなさぁーーーーい!! クレーンゲームで私達を狙う気よ! そんなの許さないわ!!!」

・「待ちなさーい! あの人、お金を使いすぎたからって片方だけ獲って帰るつもりよ! そんなの許さないわ!」

クレーンゲームのケースの中で、本当にそう叫んでいそうですよね。想像しちゃうと、笑ってしまって手元が狂っちゃうのでご注意ください!笑