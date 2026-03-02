タカラトミーは2月27日より、「人生ゲーム」シリーズ歴代83作目として4月下旬に発売する「サンリオキャラクターズ 人生ゲーム」の予約受付を、「タカラトミーモール」にて開始している。

「サンリオキャラクターズ 人生ゲーム」のテーマ名は、シリーズ初となる「推し活」。カードや盤面、ハートポイントのいたるところにサンリオキャラクターズが描かれていて、可愛らしいデザインが魅力となっている。

全18種類(ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、マイメロディ、クロミ、キキ〈キキ&ララ〉、ララ〈キキ&ララ〉、ハンギョドン、タキシードサム、バッドばつ丸、けろけろけろっぴ、あひるのペックル、マイスウィートピアノ、ウサハナ、みんなのたあ坊、おさるのもんきち、マロンクリーム)のサンリオキャラクターズの中から“推し”のキャラクターを選び、ルーレットを回してマス目を進みながらサンリオキャラクターズがデザインされたハートポイント(紙幣)を集めていき、一番多く集めたプレイヤーの“推し”キャラクターが勝利する。

マス目には「推しのグッズがバッグに入りきらない」「ほしかったグッズが手に入らない」「推しの情報をキャッチ」など推し活に関するものや、「体重がりんご1個分増えちゃった・・・」「キラキラ輝く星を見つけた!」などサンリオキャラクターズに関するマス目も用意されている。

ゲーム後半の「ステージイベント」エリアでは、実際に“推し”のステージイベントに参加しているような体験が。ルーレットを回して座席チケットの抽選をし、出た目で「アリーナ最前列センター」や「スタンド2階席」などの座席マスが決まり、ステージに近いほど、「推しが手を振ってくれた!」「推しが良く見える!」などハートポイントをゲット。ゲームの最後には、3位までに入った“推し”たちをルーレットと一体になった表彰台に乗せてあげることができる。

価格は4,950円。2月27日より、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付がスタート。4月下旬より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミーモールにて販売される。

