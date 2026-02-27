タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品としてドール付きプレイセット、リカちゃん「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」(5,940円)を、4月18日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売する。

また商品発売を記念して、あのさんご本人がナレーションに登場する「推しごとフレンズ」シリーズのCM、「リカちゃん」と「あのちゃん」が子どもたちのお悩み相談をする動画、あのさん本人が「あのちゃん」として声優出演するおはなし動画をリカちゃん公式 YouTube チャンネルにて2月27日から公開。なお、テレビCMは3月1日から全国で順次放映予定だ。

「推しごとフレンズ」3種類が登場!

「推しごとフレンズ」は、お仕事遊びができるドール付きのプレイセットで、店員さんやお客さんになりきって楽しめるシリーズ。今回、「はいしゃのあのちゃん」に加えて、「推しごとフレンズ パティシエリカちゃん」「推しごとフレンズ トリマーかれんちゃん」(各5,940円)も同時発売する。遊びを通して子どもたちの憧れのお仕事を体験してもらうことをコンセプトに企画開発されたという。

はいしゃさんは患者さんを診断して治療したり、パティシエは絞りきでケーキにホイップをしてデコレーションしたり、トリマーはペットをシャワー・ドライヤー・カットごっこをしたりと、それぞれの職業の「やってみたい」体験ができる。

ルーレットパソコン

お手当てパッド(※マキちゃんは別売)

「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」

「推しごとフレンズ はいしゃのあのちゃん」はアーティスト・タレントの「あのちゃん」をモデルにした“リカちゃんのおともだち”ドールと、あのさんが好きな「歯」をテーマにしたはいしゃさんのプレイセット。あのさんご自身がデザインに携わり、ルーズソックスや“水色”など、あのさんの“好き”をたっぷりと詰め込んだ。

顔はあのさんの表情の特徴に、お人形らしい可愛らしさをプラス。瞳の色はあのさんの好きな水色で、ヘアスタイルはトレードマークの黒髪ボブ、白衣を羽織ったワンピーススタイルにルーズソックスを着用している。イヤリングと胸元のチャームが「歯」になっていることや、白衣の肩にフリルを付けて“かわいさ”をプラスしているのもポイントだ。

今回のスペシャルなコラボレーションは、あのさんがお洋服が大好きで、「洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした」と、本人が語るように幼い頃からリカちゃんに憧れていたことをきっかけに、あのさんのソロ音楽活動5年目の記念として実現。「あのちゃん」は、自分の気持ちを大切に“好きを貫いている” リカちゃんのおともだちとして登場する。

あのさんコメント

――こだわったポイントを教えてください。

黒髪ボブのリカちゃんのおともだちというのがこれまでいなかったと思うので、そこは新しいかなと思います。歯医者さんということで、大好きな歯の要素を洋服やアクセサリーにたくさん取り入れられたのも嬉しかったです。

――リカちゃんのおともだちになった気分はいかがでしたか?

まさかリカちゃんの世界に入っておともだちになれると思っていなかったので、すごく嬉しいです。

－―小学生の時はどんな遊びをしていましたか?

お兄ちゃんのお下がりの服を着て、お兄ちゃんの友達と外で遊ぶことが多かったのですが、リカちゃんなどの人形遊びは、洋服や小物がかわいくて、ずっと憧れでした。

(C)TOMY (C)あの/ano