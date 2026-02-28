「隣の観客が歌う声が大きすぎて、アーティストの歌声が聴こえない」

そんな声をきっかけにSNSで議論が広がるなか、お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が26日深夜、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、音楽ライブの“観客マナー”について私見を語った。アーティスト本人が「歌っていい」と呼びかけるなか、相方の矢部浩之も本音を交え、賛否が分かれる問題にナイナイならではの距離感で切り込んだ。

「好きなバンドのボーカルの人が、ええって言うてんねんから…」

人気ロックバンド・King Gnuの井口理が、22日公演のMCで、観客の大声歌唱を肯定したことが話題に。「隣の観客が歌う声が大きすぎて、アーティストの歌声が聴こえない」というSNS上の不満を受けた発言だったが、岡村は、「すごいな。King Gnu歌える? 正直、あのキーで歌える?」「うるさい! と思うぐらい大きな声で歌えてるってすごいな」と率直な疑問を語った。

続けて、「King Gnuなんて、もうドームでしょ? ドームで一緒に歌いたいっていうのはわかるけど。ヌーさんが“歌ってええ”って言ってんねやから。ええやん、歌ったら」「聴こえへんことないと思うで。大げさに言うてはると思うねんけど……」と観客の合唱を肯定し、矢部浩之も、「まあ、ウザかったんやろうな」と想像。ファンの間でも賛否がわかれているが、岡村は、「うーん」と考え込みながら、「だって、好きなバンドのボーカルの人が、ええって言うてんねんからええやん」と改めて主張した。

また、「それで嫌やったら、もう行かんかったらええんちゃうの? 他のバンドを応援するとか。オンラインみたいな配信で楽しむとか」と提案した岡村。矢部が、「席が残念やったと思うしかないね。次行っても、同じことはなかなか確率的にはないやろうから」と慰めると、「もうそれはしょうがない。席が悪かったっていう」と同調。最後に矢部は、「ちなみに、歌謡祭は全然歌ってください!」と“ナイナイ歌謡祭”では合唱OKだとし、岡村も、「全然歌ってください。盛り上がってんな～って思うから。大声で」と呼びかけていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。