夫からの無神経な発言を受け、ショックのあまり泣いてしまったという20代女性。タレントの藤本美貴は、1月13日配信回の公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』で、産後間もない女性のお悩みに答えた。

夫は謝罪しながらも「寝かしつけ後のアイスやめようね」

出産したばかりの相談者は、「友人たちがお祝いをしてくれた」と話しつつ、「友人たちが帰ったあと、“誰が大学時代から見た目が変わっていないか”という話になった」と回顧。現在、体型の変化に悩んでおり、「産前の体型に戻れるのか、不安な日々を過ごしている」そうだが、夫は、「変わってないランキングで言うなら、最下位だよ?」とチクリ。ショックで泣いてしまうと、「ごめんね。じゃあ、寝かしつけ後のアイスやめようね」とまで言われ、「無神経な発言に腹が立つ。何と言い返せばよかったのか」とぼやいた。

藤本は、「ええ～!? かわいそうに」と同情しながら、デリカシーのない夫に対し、「それはなんでかな? って聞くかな。あなたの子供を産んだんですよね? って。ありがとうって言われても、文句言われる筋合いは一つもない」と一刀両断。“アイスやめよう”発言についても、「言ってもいいけど、今じゃないんだよ。泣いてるときに。もう本当に引っ叩くよ! って感じ」と怒りをにじませ、「産後2カ月なんて、まだ全然お腹も出てるし、全然戻ってない。すごいムカつく」「負けちゃダメ。“それどういう意味で言ってんの?”って」と文句が止まらなかった。

また、何も言い返せなかったという相談者に、「ぶり返すのもいいかなと思う」と提案した藤本。「100％旦那が悪い。蒸し返しOK」と背中を押し、「“腹が立ってしょうがいないんだけど。なんか忘れられないんだよね。あれ何だったの?”って言えばいい」とアドバイス。改めて、夫に対し、「悪気がない感じがまたムカつく」と憤り、「笑いだと思って、言ったりするんだよね。本当にセンスないっていうか。“マジクソつまんないけどね”って言ってやればいいのよ。“センスなさすぎない? どういうつもりで言ってんの?”って、真顔で言ってほしい」と伝えていた。

視聴者からは、「まじでありえないしキモい」「いつもありがとうって言ってあげてよ」「ノンデリ越してモラ」「私だったらブチギレるな」「デリカシー無さすぎない?」「産後の恨みは一生だからなー」「むかついて泣けてきます…ひどすぎる…」など多数の反響が寄せられている。