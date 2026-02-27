バンダイは、『魔法つかいプリキュア!』より「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ」(6,930円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月27日16時より予約を受付ける。2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ」(6,930円)

「Pretty Memories 魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ」は、2016年に放送された『魔法つかいプリキュア!』が放送10周年を迎えることを記念し、作中の変身アイテム「リンクルステッキ」を大人向けのなりきり仕様で商品化。プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを、より美しく、プリティに再現した復刻玩具のシリーズ「Pretty Memories」第7弾として発売する。

本商品は、劇中の金魔法(合体技)あそびを完全再現。作中のシーンを忠実に再現することが可能。外観は放送当時のデザインの再現にこだわった。本体に魔法の杖をセットすると、先端のLEDが発光。リンクルストーンにはキラキラのメッキ塗装を使用しており、洗練されたデザインを追求した。

音声は、変身セリフや金魔法(合体技)セリフ、キャラクターのおしゃべり音声も多数収録。キュアミラクル、キュアマジカルのリンクルステッキで必殺技「プリキュア・ダイアモンド・エターナル」を発動することができる。

また、ルビー、サファイア、トパーズのボイスも収録。劇中のさまざまなシーンを再現することも可能だ。

さらに、10周年を記念した特別なボイスを新規収録。キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンの、この商品だけのオリジナル音声を約15種類以上楽しめるほか、本商品の発売を記念し、作品のキャストメンバーである高橋李依さん、堀江由衣さん、早見沙織さん、齋藤彩夏さんへのスペシャルインタビューをプレミアムバンダイにて公開している。

セット内容

リンクルステッキ本体…1

魔法の杖…2本

リンクルストーン ダイヤ…1

『魔法つかいプリキュア!』とは

『魔法つかいプリキュア!』は、2016年に放送した、「魔法」がテーマのプリキュアシリーズ第13作目。中学二年生の朝日奈みらいは、魔法つかい・リコと出会い、伝説の魔法つかい「プリキュア」として活躍する。朝日奈 みらい/ キュアミラクルの声は高橋李依、十六夜リコ/キュアマジカルの声は堀江由衣、花海ことは/ キュアフェリーチェの声は早見沙織、妖精・モフルンの声は齋藤彩夏が演じた。

(C)東映アニメーション