森香澄、“飲み仲間”はあの女優「家でご飯を食べながら飲む」　話の内容は…

家でご飯を食べながら、仕事の悩みを語り合う。森香澄が明かした現在の“飲み仲間”は井桁弘恵。同じ立場だからこそ交わされる、番組出演の裏側トークとは。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

現在の“飲み仲間”は井桁弘恵

24日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#8のスタジオゲストには、森香澄が登場。

現在の“飲み仲間”について、井桁弘恵と家飲みをしているという森は、「家でご飯を食べながら飲む」とプライベートの様子を語る。

そこで東ブクロ(さらば青春の光)が「何の話をするんですか?」と尋ねると、森は「悩み」と一言で回答。「(井桁ちゃんと)同じ立場で、同じ番組の別の回に呼ばれることが多い」とし、「この番組どうだった?」「どういう立ち位置で行けばいい?」「このアンケートどう書いた?」などと明かした。

この話を聞いた屋敷裕政(ニューヨーク)は「お互いまだまだ売れたそうですね」とコメントし、笑いを誘っていた。

