汚して施設に迷惑がかからないように…「過去にやらかした事とかあります?」と聞かれた森香澄が振り返った大学時代の思い出

「汚しても施設に迷惑がかからないように……」。

森香澄が振り返ったのは、大学時代の合宿所での“飲み”の思い出だった。「過去にやらかしたことは?」と問われ、意外な素顔を明かした。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「過去にやらかした事とかあります?」

24日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#8のスタジオゲストには、森香澄が登場。

シーズン1以来の出演となる森を、屋敷裕政(ニューヨーク)は「(番組)初期に来てくださって、そこからとんでもなく売れた」と迎える。前回出演時からこれまで「ノースキャンダル」で来ているという森に、嶋佐和也(ニューヨーク)が「ノースキャンダルだけど、騒がせてる」と率直な返しを入れ、笑いを誘う場面も。

そんな森はお酒の強さについて問われると、「めちゃくちゃ強いと思われてるんですけど、弱いです」と 意外な事実を打ち明ける。

そして、屋敷が「過去にやらかした事とかあります?」と質問すると、森は「大学生の時は、サークルとかでブルーシートが敷かれた合宿所みたいなところで……。汚しても施設に迷惑がかからないように」と大学時代を回顧。

これに東ブクロ(さらば青春の光)が「大学生飲みやね」「あったよな」とうなずくと、屋敷も「懐かしい!」「エモい!」としみじみと振り返っていた。

