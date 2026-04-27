Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「魂を懸けました！」“前人未到”の奇跡を起こす!?『テレビ×ミセス』での奮闘をメンバーも絶賛

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月20日（月）の放送では、同日に放送されたメンバーがMCをつとめる冠番組「テレビ×ミセス」（TBS系）の裏話について語りました。――「テレビ×ミセス」のレギュラー第3回が、4月20日に放送されました。今回のコラボは、モーニング娘。OG軍団（中澤裕子さん、保田圭さん、矢口真里さん）と「巨大すべり台クイズ」対決しました。

📣次回のお知らせ👀

4/20(月)よる8時55分から✨



巨大滑り台クイズが復活‼️

モーニング娘。OGチームと、

テレビ大好きミセスが夢の対戦💥



「これぞテレビ」な王道企画👑

"巨大扇風機🌪️"にミセスが真っ向から立ち向かう🔥



来週もお楽しみに❎#MrsGREENAPPLE #テレビミセス pic.twitter.com/7sLArrXVWR

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) April 13, 2026出題されるクイズに解答し、正解すれば対決相手が乗るすべり台、不正解なら自分のすべり台がどんどん上がっていく「巨大すべり台クイズ」にミセスが初挑戦！ 最後は絶壁状態となる急な角度のすべり台に、大森と若井が絶叫!? そして、藤澤が“絶壁すべり台”に耐える奇跡のひと幕を巻き起こす場面も。また、「大のテレビ好き」を公言するミセスのメンバーが、テレビの王道企画とコラボ！今回立ち向かったのは「巨大扇風機」。強烈な風を真正面から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決めました。そして、今回のスタジオライブでは、ミセスの楽曲「クスシキ」を披露しました。

👀❎テレビ×ミセスの裏側



巨大扇風機のスタジオ収録風景を

お楽しみください🌪️



本編はTVerで配信中📺📡https://t.co/ki0WU8opav#テレビミセス#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/U4xy3S3vLN

— TBS公式【テレビ×ミセス】❎毎週月曜よる9時放送📺 (@tbsTV_MGA) April 26, 2026大森：「テレビ×ミセス」がありましたね！ これ本当に、りょうちゃん（藤澤）面白かったな！ マジで！ もう、りょうちゃん回だよ!!若井：りょうちゃーん！藤澤：いやいや、もう魂を懸けましたね！若井：ヒーローだよ！ りょうちゃん！大森：マジで面白かった！藤澤：ここで終わっちゃいけない！ と思って!!大森：モーニング娘。のOGさんたちと、「うたばん」とかで見ていた巨大すべり台をやらせてもらって。でも、どうやら本人ら曰く、これは「うたばん」の時代よりもすごく難易度が高いと言っていたけれど。若井：言っていましたね！藤澤：光栄でした！大森：楽しかった!! で、「クスシキ」も歌唱させていただきました！ 自分らの楽曲をちゃんと披露できる歌番組を、自分らで持っているというのが本当にありがたいし、強いよね、きっとね！若井：そうだね！大森：これから何の曲をやろうか、ワクワクしながら打ち合わせしております！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info