Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「魂を懸けました！」“前人未到”の奇跡を起こす!?『テレビ×ミセス』での奮闘をメンバーも絶賛

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
4月20日（月）の放送では、同日に放送されたメンバーがMCをつとめる冠番組「テレビ×ミセス」（TBS系）の裏話について語りました。
――「テレビ×ミセス」のレギュラー第3回が、4月20日に放送されました。今回のコラボは、モーニング娘。OG軍団（中澤裕子さん、保田圭さん、矢口真里さん）と「巨大すべり台クイズ」対決しました。
📣次回のお知らせ👀
4/20(月)よる8時55分から✨
巨大滑り台クイズが復活‼️
モーニング娘。OGチームと、
テレビ大好きミセスが夢の対戦💥
「これぞテレビ」な王道企画👑
"巨大扇風機🌪️"にミセスが真っ向から立ち向かう🔥
来週もお楽しみに❎#MrsGREENAPPLE #テレビミセス pic.twitter.com/7sLArrXVWR
出題されるクイズに解答し、正解すれば対決相手が乗るすべり台、不正解なら自分のすべり台がどんどん上がっていく「巨大すべり台クイズ」にミセスが初挑戦！ 最後は絶壁状態となる急な角度のすべり台に、大森と若井が絶叫!? そして、藤澤が“絶壁すべり台”に耐える奇跡のひと幕を巻き起こす場面も。
また、「大のテレビ好き」を公言するミセスのメンバーが、テレビの王道企画とコラボ！
今回立ち向かったのは「巨大扇風機」。強烈な風を真正面から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決めました。
そして、今回のスタジオライブでは、ミセスの楽曲「クスシキ」を披露しました。
👀❎テレビ×ミセスの裏側
巨大扇風機のスタジオ収録風景を
お楽しみください🌪️
本編はTVerで配信中📺📡https://t.co/ki0WU8opav#テレビミセス#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/U4xy3S3vLN
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：「テレビ×ミセス」がありましたね！ これ本当に、りょうちゃん（藤澤）面白かったな！ マジで！ もう、りょうちゃん回だよ!!
若井：りょうちゃーん！
藤澤：いやいや、もう魂を懸けましたね！
若井：ヒーローだよ！ りょうちゃん！
大森：マジで面白かった！
藤澤：ここで終わっちゃいけない！ と思って!!
大森：モーニング娘。のOGさんたちと、「うたばん」とかで見ていた巨大すべり台をやらせてもらって。でも、どうやら本人ら曰く、これは「うたばん」の時代よりもすごく難易度が高いと言っていたけれど。
若井：言っていましたね！
藤澤：光栄でした！
大森：楽しかった!! で、「クスシキ」も歌唱させていただきました！ 自分らの楽曲をちゃんと披露できる歌番組を、自分らで持っているというのが本当にありがたいし、強いよね、きっとね！
若井：そうだね！
大森：これから何の曲をやろうか、ワクワクしながら打ち合わせしております！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info