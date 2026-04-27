韓国発グローバルグループ・aespaのKARINAが27日、アンバサダーに就任したキューブが運営するゴルフブランド「MARK & LONA」の発表会に登場。ゴルフウェアに身を包み、その美脚を披露した。会場ではKARINAがパターゴルフに挑戦する場面も。

KARINA

KARINA「家族がゴルフが好き」と明かす

イベントに登壇したキューブ代表取締役兼社長の松村智明氏はKARINAを起用した理由を聞かれ、「aespaさんの『Supernova』のMVを拝見し、KARINAさんが登場するシーンがかっこよくてビビっと来たんです」と背景を語った。また、同時に公開されるスペシャルムービーではKARINAが登場。撮影時を振り返り、「寒い中KARINAさんは撮影に対応して下さった」と裏話も明かした。

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会場ではKARINAによるトークセッションが行われ、今回のアンバサダー就任においてブランドに対するイメージを聞かれ、「ゴルフブランドということで驚きましたが、元々家族がゴルフが好きなのでブランドに対していいイメージがありました」と明かした。

また、KARINAは自身が務めるキービジュアル撮影について聞かれ、「とっても楽しく撮影しました。本当の芝が用意されていて驚きました」と流暢な日本語で回答した。

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同時に公開されたスペシャルムービーでは、KARINAがパターゴルフをするシーンも。その時のことについて聞かれ、「人生で初めてパターをしました。スタッフの方に姿勢を教えてもらいました。動画ではうまくいきましたが、実際はどうだったかは秘密です」と笑いを誘った。

さらに、アーティストとしての活動については、前日にaespaのドーム公演が終了したことにも触れ、「京セラドーム、東京ドームでの公演を終えられてうれしく思います」と想いを語った。

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KARINAがパターゴルフで赤面!?

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会場ではKARINAが実際にパターゴルフに挑戦。3回挑戦し、ホールに入れられるかの挑戦となる。

最初の2回は惜しくも、失敗。手で口を覆い、「恥ずかしい...」と赤面をする場面も。3回目は見事成功し、笑顔で喜ぶ姿を見せた。