韓国発グローバルグループ・aespaのKARINAが27日、アンバサダーに就任したキューブが運営するゴルフブランド「MARK ＆ LONA」の発表会に登場。ゴルフウェアに身を包み、ドーム公演翌日というハードスケジュールのなか、美しいビジュアルを披露した。発表会ではトークセッションが行われ、KARINAは質問に対して流暢な日本語で回答した。

KARINA

トークセッションでは、ブランド名「MARK ＆ LONA」にかけて「○○＆○○」という形式で質問に回答することに。

「日本に来たら必ずやっていることは?」という質問に、KARINAは「もんじゃ＆やき」と回答。「東京に来たら必ずもんじゃ焼きを食べます」と話した。

KARINA

続いて「最近ご自身の中で流行っていることはありますか?」という質問に対しては「本＆映画」と回答。

「本を読んだり映画を観た後は、必ず記録する習慣をつけています」と自身のルーティンも明かした。

KARINA

4月25日、26日と前日までドームツアーを行っていたaespa。多忙なスケジュールの中でも、読書や映画鑑賞など自身の趣味を楽しむことを忘れないKARINAは、日本のファンに対し「私KARINAとMARK ＆ LONAのスタイルとルックをぜひ楽しんでください。5月に出る新しいフルアルバムも期待してください!」とメッセージを贈った。