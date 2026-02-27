客に衝撃の失言「汗が止まらないです」「あの…」　まさかの異常事態に「ノーカットで見せてよ!」の声　『愛のハイエナ season5』

「はじめまして」

二度目の来店だった“姫”に、そう言ってしまった。ホストに挑戦中の山本裕典が、まさかの失言に「汗が止まらない」と動揺。店内が凍りつく瞬間が訪れた。

突如始まった密着シーン

24日に配信されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#8は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第5弾。今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神(心湊一希)とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑んでいる。

出勤4日目を迎えた山本は、軍神から“怒らないこと”をミッションに課されるが、早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤトとのペア接客では、「ホンマにやりづらい」とまったく歩み寄る姿勢を見せないアヤトに大苦戦。山本への敵意を剥き出しにするアヤトに、山本もつい「弱いものいじめかよ、バーカ」「転校生いじめてるカス」と語気を荒げる展開となった。

一方、前回山本と激しく衝突した売上至上主義の主力ホスト・美月が、これまで頑なに拒み続けていたシャンパンコールに参加し、率先して盛り上げる姿も。「裕典さんに痛いところ突かれすぎて...」「本当に前回はごめんなさい」と反省を口にした美月に、山本は「おじさん、嬉しかった」と嬉しそうな笑顔を見せた。

しかしその後、シャンパンコールでコメントを求められた山本が、会うのが二度目の姫(客)に対して、「はじめまして」と挨拶してしまう。衝撃の失言に頭が真っ白になった山本は「汗が止まらないです」「あの……」「すみません……」と言葉が出ず。まさかの異常事態に屋敷裕政(ニューヨーク)が「ノーカットで見せてよ!」と声を上げる場面も。

笑いあり、感動ありの激動展開にスタジオも大盛り上がりとなった出勤4日目。果たして、山本は店舗改革への道を一歩前進することできたのか。

『愛のハイエナ season5』#7は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。